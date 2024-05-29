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影／內湖2小貨車今早對撞…七旬翁翻車 對方車陷火海
台北市內湖區安康路328巷今發生一起火燒車車禍，43歲謝姓男子駕駛小貨車右轉時，疑未注意70歲陳姓老翁駕駛小貨車駛出，兩車碰撞，陳翁貨車翻車，謝男貨車車頭起火，竄出火團、濃煙，幸好兩人自行離開駕駛座，消防人員到場也撲滅火勢，目前車輛拖吊移置。
今早5點50分許，謝男駕駛貨車沿康寧路三段北往南行駛，右轉潭美街，陳翁從基11號水門直行於潭美街，謝男未注意老翁車輛，前車頭撞到陳翁貨車的右側身車，導致陳翁貨車向左翻車，自己的貨車碰撞起火，幸好立即下車，火勢吞噬駕駛座、竄出濃黑煙。
消防獲報後趕赴現場，及時撲滅火勢，2人無酒駕，手腳有擦挫傷，未送醫，現場因火燒車行車記錄器燒毀，另車因翻攝行車紀錄器故障，無法讀取，全案事故尚待調查釐清。
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