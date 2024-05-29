快訊

4G吃到飽又沒了！無框行動申請終止營運退出台灣 用戶：可無痛轉中華嗎

政府討論老年定義延至70歲 愛工作的日本人也不埋單？

「新新併」出現變化球？ 傳中信金啟動評估併購新光金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／內湖2小貨車今早對撞…七旬翁翻車 對方車陷火海

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市內湖區安康路328巷今發生一起火燒車車禍，43歲謝姓男子駕駛小貨車右轉時，疑未注意70歲陳姓老翁駕駛小貨車駛出，兩車碰撞，陳翁貨車翻車，謝男貨車車頭起火，竄出火團、濃煙，幸好兩人自行離開駕駛座，消防人員到場也撲滅火勢，目前車輛拖吊移置。

今早5點50分許，謝男駕駛貨車沿康寧路三段北往南行駛，右轉潭美街，陳翁從基11號水門直行於潭美街，謝男未注意老翁車輛，前車頭撞到陳翁貨車的右側身車，導致陳翁貨車向左翻車，自己的貨車碰撞起火，幸好立即下車，火勢吞噬駕駛座、竄出濃黑煙。

消防獲報後趕赴現場，及時撲滅火勢，2人無酒駕，手腳有擦挫傷，未送醫，現場因火燒車行車記錄器燒毀，另車因翻攝行車紀錄器故障，無法讀取，全案事故尚待調查釐清。

內湖安康路兩貨車碰撞車禍，消防人員到場撲滅火勢。記者蕭雅娟／翻攝
內湖安康路兩貨車碰撞車禍，消防人員到場撲滅火勢。記者蕭雅娟／翻攝
內湖安康路兩貨車碰撞車禍，消防人員到場撲滅火勢。記者蕭雅娟／翻攝
內湖安康路兩貨車碰撞車禍，消防人員到場撲滅火勢。記者蕭雅娟／翻攝
兩貨車碰撞車禍，1車火燒車、1車翻覆，幸好駕駛均及時下車。記者蕭雅娟／翻攝
兩貨車碰撞車禍，1車火燒車、1車翻覆，幸好駕駛均及時下車。記者蕭雅娟／翻攝
內湖安康路兩貨車碰撞車禍，消防人員到場撲滅火勢。記者蕭雅娟／翻攝
內湖安康路兩貨車碰撞車禍，消防人員到場撲滅火勢。記者蕭雅娟／翻攝

內湖 火燒車 車禍

延伸閱讀

【重磅快評】危機意識與消防建置同等重要

消防人力不足藏隱患 消防署：增特考名額補充基層人力

國1南下仁德路段大小車碰撞翻車 車流回堵數公里走走停停

下雨上班注意！國道3輛自小客車追撞、翻車

相關新聞

高雄大寮區死亡車禍…機車被撞衝進田 女騎士飛墜排水溝亡

高雄市大寮區今天上午發生死亡車禍，梁姓女子開車與騎機車的鄭姓婦人在路口碰撞，鄭婦掉落路旁排水溝、機車衝向稻田，警、消到場...

影／內湖2小貨車今早對撞…七旬翁翻車 對方車陷火海

台北市內湖區安康路328巷今發生一起火燒車車禍，43歲謝姓男子駕駛小貨車右轉時，疑未注意70歲陳姓老翁駕駛小貨車駛出，兩...

影／高雄男買車為女慶生 竟酒駕撞警車「生日禮物也飛了」

高雄萬姓男子買輛中古轎車要當生日禮物送女兒，卻開到朋友商店喝酒，倒車離去時不慎擦撞警車，又經酒測出酒駕，令他懊惱不已。

疑調整藍牙喇叭不慎人車失控 釀八里台64線3車連環撞

陳姓男子今天上午開車行經新北市八里區台64線快速道路，疑為調整車內藍牙喇叭不慎失控追撞前車，導致現場3車事故，現場幸運沒...

年邁雙親沒回應家屬驚有異 嘉義消防員架梯入室救兩老急送醫

嘉義市消防局接獲民眾報案，家中年邁雙親沒有接電話，擔心發生意外，消防人員即派人車趕往現場大門深鎖、無人回應，家屬著急不已...

影／「阿格力」老師來聯繫理財 台中商人砸百萬才知冒牌

台中市張姓商人在去年7月間，透過臉書發現「阿格力」老師的免費分享理財資訊，加入後誤以為真的是「阿格力」老師本人，對方分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。