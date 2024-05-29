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台南男和妹吵架負氣離家4小時 家屬報警…15分鐘人找到
台南市薛姓男子昨天中午因細故和妹妹吵架後騎機車外出，家屬無法聯繫上擔心其安危，約4小時報警請求警方緊急協尋。警方以車追人，發現薛騎乘機車在台南火車站附近出現，員警火速趕到火車站附近尋找，15分鐘後在火車站前一間平價旅館找到人，化解一場虛驚。
市警二分局長樂派出所警員林詠虹、陳泓均昨天下午4點多，接獲失蹤人口緊急協尋通報，報案人薛姓女子表示，她的弟弟近日心情低落，中午12點多與妹妹發生爭吵後旋即騎乘機車，從住處外出後便不知去向，家屬無法聯繫上擔心安危，報警請求警方協助。
員警獲報後，立即調閱薛住家附近監視器及清查附近旅店皆未發現薛行蹤，擴大調閱路口監視器範圍發現薛騎乘機車在台南火車站附近出現，警員林詠虹、陳泓均趕到成功路火車站附近尋找，不到15分鐘即在火車站前一間平價旅館附近發現薛的機車，與旅館人員陪同至入住房間查訪被協尋人薛在房內休息，確認其平安無事後與其家屬聯繫報平安，並協助至長樂派出所辦理撤銷協尋。
據了解，薛近日因心情不佳，又與妹妹爭吵，所以離家出門散心休息，出門時未告知家人欲往何處。警員耐心勸導薛男，外出時應主動向家人告知去向，以免造成家人擔心，薛表示理解也非常感謝警方協助。
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