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影／高雄男買車為女慶生 竟酒駕撞警車「生日禮物也飛了」
高雄萬姓男子買輛中古轎車要當生日禮物送女兒，卻開到朋友商店喝酒，倒車離去時不慎擦撞警車，又經酒測出酒駕，令他懊惱不已。
據了解，高雄市警鳳山分局新甲派出所員警，5月27日下午4時許，開警車到鳳山區凱旋路高雄市議員鍾易仲服務處簽巡，警車停在服務處前，才遭萬姓男子（55歲）自騎樓倒車撞上右後車身，保險桿凹陷，車上員警也嚇一跳。
警方依規定，以交通事故處理事故，交通員警到場測繪車禍事故圖後，對萬姓男子酒測，測出呼氣酒測值每公升0.71毫克，涉嫌酒駕，警方立即逮捕萬男查辦公共危險罪嫌。
據悉，車禍當天正是萬姓男子的女兒生日，他前幾天才訂購這輛中古轎車，才準備開回家，將轎車送給女兒當生日禮物，沒想到就擦撞警車，還惹上酒駕官非，轎車牌照被扣牌，他懊惱稱「女兒的生日禮物也飛了」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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