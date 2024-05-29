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影／驚！新莊男開瓦斯、射辣椒槍與警對峙 只因心情不好

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

賴姓男子昨晚與家人吵架心情不好，他在新北新莊住處開瓦斯準備引爆。警、消獲報到場疏散同棟住戶，雙方對峙20分鐘，警方趁賴男開門之際衝進屋內，賴男拒捕朝警射擊辣椒槍，被壓制上銬帶回派出所，依法究辦。

據了解，賴姓男子（45歲）昨天深夜因故與家人起口角，賴心情不好從新北市新莊區住處廚房，搬了兩桶瓦斯到客廳，旋即打開瓦斯揚言引爆。警、消獲報出動大批人力趕抵，現場瀰漫著瓦斯氣味，趕緊疏散同棟公寓10名住戶。

警方隔著大門安撫賴男情緒突破賴男心防，20分鐘後趁著賴男開門之際，警、消趁隙衝進壓制賴男，過程中，賴男拒捕持辣椒槍朝警、消射擊1發，所幸無人受傷，警當場壓制逮捕賴男，現場查扣辣椒槍一把，一併帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

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賴男昨晚心情不好，欲在新北新莊住處開瓦斯引爆，警方查扣辣椒槍。記者曾伯愷／翻攝
賴男昨晚心情不好，欲在新北新莊住處開瓦斯引爆，警方查扣辣椒槍。記者曾伯愷／翻攝
賴男昨晚心情不好，欲在新北新莊住處開瓦斯引爆，雙方對峙20分鐘，警趁開門之際衝前壓制逮捕，帶回查辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男昨晚心情不好，欲在新北新莊住處開瓦斯引爆，雙方對峙20分鐘，警趁開門之際衝前壓制逮捕，帶回查辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男昨晚心情不好，欲在新北新莊住處開瓦斯引爆，雙方對峙20分鐘，警趁開門之際衝前壓制逮捕，帶回查辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男昨晚心情不好，欲在新北新莊住處開瓦斯引爆，雙方對峙20分鐘，警趁開門之際衝前壓制逮捕，帶回查辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男昨晚心情不好，欲在新北新莊住處開瓦斯引爆，雙方對峙20分鐘，警趁開門之際衝前壓制逮捕，帶回查辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男昨晚心情不好，欲在新北新莊住處開瓦斯引爆，雙方對峙20分鐘，警趁開門之際衝前壓制逮捕，帶回查辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男昨晚心情不好，欲在新北新莊住處開瓦斯引爆，雙方對峙20分鐘，警趁開門之際衝前壓制逮捕，帶回查辦。記者曾伯愷／翻攝
賴男昨晚心情不好，欲在新北新莊住處開瓦斯引爆，雙方對峙20分鐘，警趁開門之際衝前壓制逮捕，帶回查辦。記者曾伯愷／翻攝

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