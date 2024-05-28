61人台中團赴金門食物中毒 15人上吐下瀉掛急診後返台

台灣食安問題近期接二連三，沒想到今又發生台中旅行團在金門疑似集體食物中毒情況，61人團在昨晚用餐後，多人於隔日發燒、上吐下瀉，還有15人因此掛急診。金門衛生局表示，接獲通報後旋即前往醫院及有關餐廳調查，相關情況仍在釐清中，15位急診民眾下午都已出院並返台。

衛生局說明，今上午10時30分接獲金門醫院通報，台中市旅遊團61人於昨晚間5時於金門某餐廳用餐後，今凌晨起陸續多人出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃不適症狀，15人今早赴金門醫院急診；截至今下午，15人都已經辦出院並返回台灣。

衛生局表示，今接獲通報後，旋即前往醫院調查，並稽查該團曾用餐之4家餐廳，採檢環境檢體6件，醫院端也同步採檢病患之人體檢體5件，後續將持續追蹤檢驗結果。

衛生局指出，有關餐廳稽查，現場針對違反食品良好衛生規範準則之缺失（包含冷凍庫溫度未達攝氏零下18度、廚房地面積水、食材未墊高直接置於地面、調膳場所內發現病媒、未有食品作業人員體檢報告等），均開立限期改善通知書，逾期仍未改善者，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

衛生局長蔡建鑫表示，食品中毒定義「2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為1件食品中毒案件。若為肉毒桿菌毒素引起或急性食品中毒（如化學物質或天然毒素中毒等），倘患者僅一人，亦為一件食品中毒案件」。