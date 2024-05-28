快訊

接棒孫曉雅 AIT宣布谷立言今夏出任台北辦事處處長

幸運兒是你嗎？大樂透1億頭獎開出一人獨得 獎落「這縣市」

彰化「按摩椅加工廠」全面燃燒 15人緊急逃出

中央社／ 彰化縣28日電

彰化縣大村鄉1間按摩椅加工廠今天傍晚發生火警，廠房全面燃燒，15名人員緊急逃出無人傷亡，消防人員灌救近1小時已控制火勢，目前持續處理殘火，起火原因待調查。

彰化縣消防局傍晚6時1分據報，大村鄉1間按摩椅加工廠2樓不明原因起火，立即調派大村、員西、員林、花壇、埔心及林厝等6個分隊及第2大隊，出動12輛各式消防車輛、救護車、空拍機，共24名消防人員及10名義消前往搶救。

負責現場指揮的彰化縣消防局大村分隊長黃偉良表示，現場是2層樓鐵皮建築物，樓地板面積大約500公尺，廠方有15人在第一時間自行撤出，無人員受傷受困，晚間7時9分火勢獲得控制，起火原因待調查。

消防局指出，此按摩椅加工廠無儲放危險物品，全面燃燒，屬於獨棟建築物，沒有延燒之虞，目前持續殘火處理中。

火災情境示意圖。圖／Ingimage
火災情境示意圖。圖／Ingimage

彰化 火災

相關新聞

彰化「按摩椅加工廠」全面燃燒 15人緊急逃出

彰化縣大村鄉1間按摩椅加工廠今天傍晚發生火警，廠房全面燃燒，15名人員緊急逃出無人傷亡，消防人員灌救近1小時已控制火勢，...

高雄杉林產業道路驚傳火燒車 火勢熄滅駕駛已成焦屍

高雄市杉林區南河路的產業道路今天下午4時20分許飄出陣陣濃煙，民眾發現竟是火燒車意外，打119求救，警消獲報趕抵現場，轎...

太扯了！淡水年輕女子為了撿鞋 失足跌落冰冷河水中

新北市淡水區今天下午有1名年輕女子，在第一漁港邊跌落冰冷淡水河中，幸好員警及時丟救生圈給她，稍後由消防隊員下水把人拉回岸...

女女戀生變潑汽油燒死3歲童 她辯「炸死全家」僅是玩笑

桃園市大溪區去年2月發生一名鄧姓女子，與同居伴侶游姓女子發生爭執，憤而購買汽油縱火洩恨，導致游女全身90%二至三度燒燙傷...

影／三重抓詐騙車手 「超商店員」掏出手銬

新北市三重區1名婦人誤信投資詐術，被騙35萬元驚覺上當才報案，日前配合警方設計抓車手，謊稱加碼投資100萬，約在超商面交...

深夜路口轉彎未減速停讓 警盤查竟是上尉酒駕

花蓮後備指揮部29歲范姓上尉，日前開車行經閃紅燈路口要右轉，卻未依規定減速停讓，警方上前攔停，發現他全身都是酒氣，酒測值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。