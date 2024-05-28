彰化「按摩椅加工廠」全面燃燒 15人緊急逃出
彰化縣大村鄉1間按摩椅加工廠今天傍晚發生火警，廠房全面燃燒，15名人員緊急逃出無人傷亡，消防人員灌救近1小時已控制火勢，目前持續處理殘火，起火原因待調查。
彰化縣消防局傍晚6時1分據報，大村鄉1間按摩椅加工廠2樓不明原因起火，立即調派大村、員西、員林、花壇、埔心及林厝等6個分隊及第2大隊，出動12輛各式消防車輛、救護車、空拍機，共24名消防人員及10名義消前往搶救。
負責現場指揮的彰化縣消防局大村分隊長黃偉良表示，現場是2層樓鐵皮建築物，樓地板面積大約500公尺，廠方有15人在第一時間自行撤出，無人員受傷受困，晚間7時9分火勢獲得控制，起火原因待調查。
消防局指出，此按摩椅加工廠無儲放危險物品，全面燃燒，屬於獨棟建築物，沒有延燒之虞，目前持續殘火處理中。
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