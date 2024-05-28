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太扯了！淡水年輕女子為了撿鞋 失足跌落冰冷河水中
新北市淡水區今天下午有1名年輕女子，在第一漁港邊跌落冰冷淡水河中，幸好員警及時丟救生圈給她，稍後由消防隊員下水把人拉回岸上，女子聲稱是為了撿鞋子才失足落水，最後由警方通知家屬到醫院陪伴，虛驚一場。
今天北部氣溫下降，淡水地區白天平均大約22度，下午4時40分左右，警方接獲民眾報案，指稱中正路老街尾端第一漁港，有1名年輕女子在堤防上徘徊，感覺怪怪的。
淡水警分局中正路派出所警員張詩永、陳韋達迅速前往查看，趕抵時24歲女子已經跌落堤防外側淡水河中，當時已經開始退潮，幸好水流還不急沒有漂遠，員警連忙拋救生圈給她，慢慢拉回堤防邊。
稍後滬尾消防分隊人車趕抵，由隊員呂易陞下水將女子帶進漁港內，協助上岸。女子除了輕微失溫，沒有受傷，聲稱因為鞋子掉進河裡，她為了撿鞋子不小心沒踩穩跌進水中。
其實河岸離水面有段距離落差，女子撿鞋的說法怪怪的。後來救護車將她送到淡水馬偕醫院檢查，警方通知家屬到場陪同，虛驚一場。
新北市消防局第三大隊長陳志德呼籲，民眾若不慎落水應保持冷靜呼救，岸上的人切勿輕易下水救援，盡量先拋投岸上救生圈或有浮力的物品給溺者抓住，並趕緊撥打119求助。
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