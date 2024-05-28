晴空匯火警殉職2勇消6月5日公祭 新竹市府從優撫卹

新竹市東區慈雲路晴空匯28樓社區大樓前天發生火警，造成2名消防員殉職。新竹市長高虹安表示，對李詠真、周立鑫兩位勇消的犧牲深感心痛與不捨，已指示各局處全力協助家屬度過難關、從優撫卹。市府也將於6月5日在新竹市生命紀念園區景行廳為2位勇消舉辦聯合公祭，感謝他們對救災救護的貢獻，並讓大家送同仁最後一程。

高虹安表示，市府將追晉2位殉職同仁為分隊長，已立即電請行政院人事行政總處協助陳轉行政院請頒「楷模獎章」、向總統府請頒「褒揚令」，另協助殉職同仁入祀苗栗與高雄忠烈祠。

高虹安說明，市府全力協助家屬處理後事、撫卹事宜，目前已向銓敘部申請「因公撫卹」，以及向消防署申請「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」慰問金，金額將由主管機關銓敘部及消防署核定，市府會從優撫卹，協助遺屬申請核給法令規定的最高額度；市府也將針對消防搶救過程，以及竹市內各社區大樓的消防安全進行加強檢討與改進，杜絕未來再發生憾事。

高虹安表示，有關消防局同仁後續心理諮商需求，消防局人事室已聯絡消防署特約「中崙諮商」安排分隊「團體諮商 」；個別同仁有需求，亦可申請市府特約「宇聯顧問」個人諮商，攜手同仁們度過這艱難的時刻。

新竹市民政處表示，新竹市佛教會聽聞消防人員英勇殉職，由理事長淨耀法師號召竹市佛教寺院為兩位英勇同仁設立往生牌位，並主動聯繫市府表示願全額協助兩位消防人員的喪葬費用，發揮佛教慈悲精神，減輕家屬喪葬負擔。

新竹市政府表示，已積極協助家屬奠禮堂設置靈堂、提供家屬休息空間以及後續入祀忠烈祠及晉塔事宜，讓2位因公殉職的英勇同仁安心地走完最後一程。也非常感謝社會各界善心人士關心，經消防局與家屬溝通後，家屬婉拒各界的捐款，家屬希望能將這份愛心給更需要的人，並將他們的精神和勇氣將永遠留在大家心中。