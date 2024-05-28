影／三重抓詐騙車手 「超商店員」掏出手銬
新北市三重區1名婦人誤信投資詐術，被騙35萬元驚覺上當才報案，日前配合警方設計抓車手，謊稱加碼投資100萬，約在超商面交，員警還借制服偽裝成店員，逮到23歲黃姓車手，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。
據了解，被害人本月初至三重警分局光明派出所報案，指稱她加入投資股票的LINE群組，接受「服務專員」引導下載APP操作股票交易，並依指示面交35萬元。後來想要領出投資獲利，卻被各種理由搪塞阻撓，驚覺受騙上當。
警方請婦人配合演戲，佯稱要再加碼投資100萬元，與詐騙集團約在上次面交現金的相同超商。24日下午5時許，婦人帶著百萬餌鈔前往，員警甚至穿著超商制服偽裝成店員在旁監控，伺機逮捕23歲黃姓車手，查扣手機、工作證、收據等證物。
黃男自稱原本是貨運司機，23日才透過網路廣告向詐騙集團應徵工作，自以為當取款車手賺錢比較輕鬆，但第一次出任務就被逮捕。黃男警詢後被依詐欺罪嫌移送法辦，新北地檢署偵訊後聲請羈押獲准。
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