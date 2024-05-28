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基隆大武崙沙灘6月起救生員進駐 民眾盼警戒線再外往移

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市大武崙沙灘入夏後進入遊憩旺季，市府今天表示，6到10月將安排救生員進駐，提高安全保障。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘入夏後進入遊憩旺季，市府今天表示，6到10月將安排救生員進駐，提高安全保障。記者邱瑞杰／攝影

夏天到了，基隆市大武崙沙灘進入遊憩旺季，市府今天表示，救生員將在6月1日進駐沙灘到10月底，並在海域設內外2條警戒線，穿著救生衣才能在內、外線間划立槳等水上活動。當地民眾要求內線再往外移，否則根本沒法玩水。有人說外圍增設消波塊就安全了，市府指要做水工試驗才知效果。

大武崙沙灘去年8月12日接連發生3起溺水事件，造成3人死亡。市府事後採取海面浮球警戒線往內移等管制措施，預防再有悲劇發生。但當地有商家認為管制過嚴，因警戒線內縮後，距離岸際太近，退潮時根本沒法玩水，遊客不想來，他們也沒有生意可做。

基隆市議員吳驊珈今邀市府產業發展處、救生團體和里長等地方人士，在大武崙沙灘了解市府管理方案。議長童子瑋也到場，表示當地是基隆僅存的沙灘，風景很美。當地民眾了解沙灘海象，建議市府多多聽取他們的意見，加上專家提出的科學數據，找出意外發生原因並對症下藥，從嚴管制並非良策。

產發處表示，目前已在大武崙沙灘設置警告標誌和指示牌，提醒遊客海浪情況、危險區域、禁止游泳地點等資訊，用風險告示取代禁止，責任由玩家自行負責。6到10月水域活動旺季，市府會安排平日2名、假日4名救生員戒護，並有第3方監控、無人機巡檢及AI影像偵測及廣播，防範意外發生。

產發處說，市府也與海委會、民間常不輕協會合作，在沙灘提供救生衣免費借用服務。首批救生衣已運到現場，6月間在完成志工教育訓練，就會開始借出救生衣。

當地民眾說，市府設置的第1條封鎖線太靠近岸邊，退潮時水位很淺，根本沒法玩水，希望再往外移10到15公尺。如果在沙灘海域外圍的兩側，分別加放消波塊，相信靠近沙灘的海域就會更平穩，更安全，就不用花這麼多的力氣防範意外發生。

基隆市產業發展處人員今天到大武崙沙灘，說明今天夏季遊憩管理方案，當地民眾建議第1條封鎖線往外移，減少遊客的怨言。記者邱瑞杰／攝影
基隆市產業發展處人員今天到大武崙沙灘，說明今天夏季遊憩管理方案，當地民眾建議第1條封鎖線往外移，減少遊客的怨言。記者邱瑞杰／攝影
基隆市產業發展處人員今天到大武崙沙灘，說明今天夏季遊憩管理方案，當地民眾建議第1條封鎖線往外移，減少遊客的怨言。記者邱瑞杰／攝影
基隆市產業發展處人員今天到大武崙沙灘，說明今天夏季遊憩管理方案，當地民眾建議第1條封鎖線往外移，減少遊客的怨言。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋（左一）、市議員吳驊珈（左二）今到大武崙沙灘，聽取市府產業發展處科長蔡馥嚀（右一）說明夏季遊憩管理方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋（左一）、市議員吳驊珈（左二）今到大武崙沙灘，聽取市府產業發展處科長蔡馥嚀（右一）說明夏季遊憩管理方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘入夏後進入遊憩旺季，市府今天表示，6到10月將安排救生員進駐，提高安全保障。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘入夏後進入遊憩旺季，市府今天表示，6到10月將安排救生員進駐，提高安全保障。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘入夏後進入遊憩旺季，市府今天表示，6到10月將安排救生員進駐，提高安全保障。記者邱瑞杰／攝影
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基隆 沙灘 玩水

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