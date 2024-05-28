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基隆中年男子陳屍排水溝 檢察官相驗排除他殺

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市王姓男子被人發現在住家旁，寬、深各約50公分沒有積水的排水溝內死亡。基隆地檢署檢察官今天下午偕法醫相驗，判定心肺衰竭死亡，排除他殺，家屬無異議，領回遺體善後。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨天傍晚接獲報案，中山區通仁街有人跌落排水溝。消防人員抵達現場時，看到40多歲王男倒在排水溝內，已無呼吸心跳，身體並已僵硬，明顯死亡，未送醫。

警方封鎖現場採證調查，王男倒在水溝內，一旁有瓶高粱酒，初步研判外出買酒返家途中，不慎跌落排水溝時沒有人察覺，因無力自行起身，困在排水溝內死亡。

王男的家人說，死者罹患肝臟疾病，身體並不好。警方完成採證、製作筆錄後，報請檢方相驗。檢察官今天下午與法醫相驗遺體，無明顯外傷，陳屍現場無可疑跡證，認定死因為心肺衰竭。

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基隆市王姓男子被人發現跌落排水溝死亡，警方封鎖現場採證。檢察官今天相驗死因為心肺衰竭，將遺體發交家屬善後。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子被人發現跌落排水溝死亡，警方封鎖現場採證。檢察官今天相驗死因為心肺衰竭，將遺體發交家屬善後。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子被人發現跌落排水溝死亡，警方封鎖現場採證，報請基隆地檢署檢察官今天相驗，查明死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子被人發現跌落排水溝死亡，警方封鎖現場採證，報請基隆地檢署檢察官今天相驗，查明死因。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 排水溝 檢察官

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