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交通「紙本罰單」有詐騙？警澄清：偽造繳費條碼 超商無法收款

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有藝人日前上節目口述分享稱，拿交通罰單的紙本紅單去超商繳費，結果被超商店員提醒操作ibon後才知道是詐騙罰單，直言「條碼只要繳出去，就會進去詐騙集團戶頭」，引發民眾廣傳、恐慌。對此，北市刑大指出，目前國內尚未受理類似案件，民眾之所以能超商繳罰鍰，是因為政府跟超商訂代收契約，即使詐騙集團偽造繳費條碼，也無法透過超商收取款項。

北市警方說，有關假紙本罰單去超商繳費，金錢會流去詐騙集團戶頭，目前國內尚未受理類似的詐騙案件，網傳偽造交通罰單的細節亦有不合理之處，包括詐騙集團偽造交通違規資料的犯罪成本，以及利用超商代收款服務實施詐騙的可行性等，請民眾切勿過度解讀。

北市警方說，民眾之所以能在超商繳納罰款，是因為政府機關與超商簽訂代收款契約，因此詐騙集團即使偽造繳費條碼，也無法透過超商收取款項，網傳收到「實體」紙本罰單的情形，屬詐騙可能性相對較低。

然而，過去確實有詐團偽造假罰單，但警方指出，是「手機簡訊、電子郵件」，有詐團假冒監理所，以「罰單未繳」名義，對不特定民眾大量發送「釣魚簡訊」。

警方說，釣魚簡訊手法透過釣魚網址連結，誘騙被害人進入假的監理服務網，並依指示輸入個人資料及信用卡號以繳清罰款，不少被害人不慎落入陷阱導致信用卡遭到盜刷。

警方說，民眾對於透過網路、超商繳納各種費用習以為常，詐騙集團以此為基礎發展出詐騙劇本，民眾究竟應如何分辨真偽？首先，對於「任何」要求提供個人資料或付款的訊息皆應保持高度警惕，不論是否以「官方」名義發送者；再者，無論是網路或實體，都必須仔細閱讀繳款單的資訊，且養成向165查證的習慣，避免不必要的誤會與恐慌。

過去確實有詐團偽造假罰單，但警方指出，是「手機簡訊、電子郵件」，有詐團假冒監理所，以「罰單未繳」名義，對不特定民眾大量發送「釣魚簡訊」。記者翁至成／翻攝
過去確實有詐團偽造假罰單，但警方指出，是「手機簡訊、電子郵件」，有詐團假冒監理所，以「罰單未繳」名義，對不特定民眾大量發送「釣魚簡訊」。記者翁至成／翻攝

罰單 詐騙集團 超商

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