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上尉酒駕又未減速停讓 花蓮警攔查送辦

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮後備指揮部29歲范姓上尉，日前開車行經閃紅燈路口，未依規定減速停讓遭警方攔停，全身散發酒氣，酒測值0.44毫克超標被移送法辦。軍方表示，酒駕零容忍，將重懲汰除。

花蓮警分局今天指出，25日深夜自強派出所員警巡邏經花蓮市國聯二路時，發現1輛自小客車右轉中山路，未依閃紅燈規定減速停讓，上前攔停車輛。

員警發現范男身上散發酒味，酒測值每公升0.44毫克，超過法定標準值，依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

警方提醒，行經閃光黃燈路口，車輛應減速接近，小心通過；行經閃光紅燈路口，應「停車再開」，車輛先停止於交叉路口前，讓幹道車先行後再續行。

軍方表示，范姓上尉酒駕案件由花蓮地檢署偵辦中，後續除配合檢警調查，也落實酒駕零容忍等，重懲汰除，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮 酒測 酒駕

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