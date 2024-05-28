上尉酒駕又未減速停讓 花蓮警攔查送辦
花蓮後備指揮部29歲范姓上尉，日前開車行經閃紅燈路口，未依規定減速停讓遭警方攔停，全身散發酒氣，酒測值0.44毫克超標被移送法辦。軍方表示，酒駕零容忍，將重懲汰除。
花蓮警分局今天指出，25日深夜自強派出所員警巡邏經花蓮市國聯二路時，發現1輛自小客車右轉中山路，未依閃紅燈規定減速停讓，上前攔停車輛。
員警發現范男身上散發酒味，酒測值每公升0.44毫克，超過法定標準值，依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。
警方提醒，行經閃光黃燈路口，車輛應減速接近，小心通過；行經閃光紅燈路口，應「停車再開」，車輛先停止於交叉路口前，讓幹道車先行後再續行。
軍方表示，范姓上尉酒駕案件由花蓮地檢署偵辦中，後續除配合檢警調查，也落實酒駕零容忍等，重懲汰除，絕不寬貸。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言