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彰化女子失聯 機車停大度橋、警消搜尋中
彰化縣與台中市交界的大度橋今天上午發生失蹤案，蘇姓女子的機車停在橋上，疑似落水，彰化縣消防局出動搜尋中，家人也表示，蘇女上午出門後未去上班即失聯。
彰化縣消防局與警方接獲通報，今天上午8點多在大度橋南下機車道上停放一輛機車，卻無人影，而通知機車車主家人，家人表示，有接到蘇女（46歲）公司來電她未去上班，他們也在找人，據了解，蘇女有失眠情形，家人也相當著急。
消防局第一大隊副大隊長吳哲佑表示，今天上午大肚溪水流湍急，橡皮艇無法下去搜尋，先出動空拍機和消防人員在大肚溪岸上找尋，尚未發現蘇女蹤跡，仍持續搜尋蘇女下落。
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