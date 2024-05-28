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雲林補習男師暴打 女童雙手嚴重瘀血慘不忍睹

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣政府獲悉麥寮一家補習班疑似不當體罰，教育處今會同社會處介入調查中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府獲悉麥寮一家補習班疑似不當體罰，教育處今會同社會處介入調查中。記者陳苡葳／攝影

雲林縣麥寮鄉一家補習班驚傳男教師疑不當體罰，造成一名就讀小學六年級女學生傷痕累累，女童母親今在網上發文，秀出女兒數張傷勢照片，其左手掌斑紅腫脹、腕處和手指等多處瘀血，見狀的網友疾呼「打得太誇張、應給個交代」，事件引起譁然，縣府教育處會同社會處社工正介入調查中。

男教師在臉書發文承認處理過當，當下即立刻為女童擦藥、冰敷及包紮，但未即時告知家長其狀況確有疏失，願意接受應當之責並配合後續處理。

女童母親發文指出，該安親班一名英文男教師因課業進度、畢業考複習、作業完成度及補課等問題對女兒施以過當體罰，雙手均傷痕累累，尤其左手幾乎呈現腫脹、瘀血，指頭處瘀傷至變色，右手手腕處也有明顯傷勢，質問「體罰成這樣合理嗎」。

女童母親表示，安親班當下未當面處理，僅透過電話道歉，但女童雙手滿是傷痕，男教師甚至還改打屁股，痛心發問「到底要使多大的力氣，才能打到連指甲都瘀青」。

該貼文一曝光引起地方眾怒。教育處長邱孝文表示，社教科人員與校方、家長聯繫，目前女童正由家長帶至醫院驗傷中；而該補習班為立案補習班，但未依規定在24小時內通報， 今會同社會處社工進一步調查。

邱孝文表示，若施虐行為屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法規定，除開罰補習班，也隨即召開不適任人員認定會議解聘該師，並公布其姓名或名稱、通報至全國不得在任何補習班任教。

社會處長林文志表示，依兒少法第49條規定，任何人不得對兒童及少年有身心虐待，違者依法裁罰6至60萬元，罰鍰，後續也將提供女童身心關懷。

縣府呼籲，各級學校及補習班務必依照教育部規定正向管教規定處理，絕不能發生虐待或霸凌，盼透過此事件讓各校有所警惕，終止類似行為。

雲林縣麥寮鄉一家補習班驚傳男教師疑似不當體罰，造成班上一名就讀小學六年級女學生傷痕累累，女童母親今在網上發文，秀出女兒數張傷勢照片。圖／翻攝自地方網路社群
雲林縣麥寮鄉一家補習班驚傳男教師疑似不當體罰，造成班上一名就讀小學六年級女學生傷痕累累，女童母親今在網上發文，秀出女兒數張傷勢照片。圖／翻攝自地方網路社群
雲林縣麥寮鄉一家補習班驚傳男教師疑似不當體罰，造成班上一名就讀小學六年級女學生傷痕累累，女童母親今在網上發文，秀出女兒數張傷勢照片。圖／翻攝自網路
雲林縣麥寮鄉一家補習班驚傳男教師疑似不當體罰，造成班上一名就讀小學六年級女學生傷痕累累，女童母親今在網上發文，秀出女兒數張傷勢照片。圖／翻攝自網路

安親班 教師 補習

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