桃園67歲婦穩聊男網友 求幫買9萬4機票⋯她衝銀行被阻

桃園一名67歲李姓女子在網路交友認識一名男子，雙方聊天過後讓李女卸下心防，結果男子近日以要買機票為由，請李女去銀行匯款9萬4千元，行員見李女在櫃檯前匯款頻頻看手機，起疑心報警協助，李女向員警坦承是透過網路認識的朋友，警方立即告知遇到典型「假交友真詐騙」，及時勸阻。

八德警分局四維派出所昨下午1點多，接獲八德區介壽路上銀行報案疑似有詐騙事件，王姓行員在關懷民眾並提問時發現有異，通報警方到場協助。

員警到場後了解，一名67歲李姓女子至銀行要匯款9萬4千元到指定帳號，稱要借錢給網友購買機票，行員發現李女在辦理匯款時一直看手機，察覺有異報警，警方到場後詢問，李女才說出是透過網路交友認識一位男生，雙方加LINE交談一陣子後，男方以要買機票為由，請李女去匯款，警方告知這是典型的「假交友」詐騙手法，最後李女經過員警及行員聯手開導，同意取消辦理申請。