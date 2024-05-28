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桃園67歲婦穩聊男網友 求幫買9萬4機票⋯她衝銀行被阻
桃園一名67歲李姓女子在網路交友認識一名男子，雙方聊天過後讓李女卸下心防，結果男子近日以要買機票為由，請李女去銀行匯款9萬4千元，行員見李女在櫃檯前匯款頻頻看手機，起疑心報警協助，李女向員警坦承是透過網路認識的朋友，警方立即告知遇到典型「假交友真詐騙」，及時勸阻。
八德警分局四維派出所昨下午1點多，接獲八德區介壽路上銀行報案疑似有詐騙事件，王姓行員在關懷民眾並提問時發現有異，通報警方到場協助。
員警到場後了解，一名67歲李姓女子至銀行要匯款9萬4千元到指定帳號，稱要借錢給網友購買機票，行員發現李女在辦理匯款時一直看手機，察覺有異報警，警方到場後詢問，李女才說出是透過網路交友認識一位男生，雙方加LINE交談一陣子後，男方以要買機票為由，請李女去匯款，警方告知這是典型的「假交友」詐騙手法，最後李女經過員警及行員聯手開導，同意取消辦理申請。
警方提醒，交友詐騙是常見手法，詐團常利用俊男、美女圖在社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天，再以各種理由要求申辦帳戶或匯款。呼籲民眾如遇疑似詐騙案件，務必撥打110或165反詐騙專線查證。
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