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新竹超高大樓火警 陳其邁要求最先進安全裝備、2026購置70公尺雲梯車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

新竹市發生28樓社區大樓火警，造成2名消防員李詠真、周立鑫殉職，高雄市長陳其邁今天關切高樓火災搶救，強調不管任何救災任務，最重要的就是每位消防員的安全，而完善的個人裝備、訓練是保障消防員安全的基礎，市政府將持續投入資源，確保每位消防隊員都能擁有最先進、最安全的裝備。

高雄市原本有1輛展臂70公尺的雲梯車，已在2年多前逾使用年限，已經退休，目前最高是52公尺的雲梯車，高雄市有7輛。

70公尺雲梯車造價要5800萬元，52公尺雲梯車2300萬元，如果由地方政府預算支應，以消防車1年預算1億多元，買1輛70公尺雲梯車要占去一大半預算。高雄市政府2年前已獲中央首肯，將在2026年配置1輛70公尺雲梯車。

高雄市消防局災害搶救科長蘇裕銘表示，70公尺雲梯車使用率低，一年使用不到一次，最高展臂高度，也只能到達23樓，加上停車展臂也須視環境範圍而定，測量車、樓之間的三角函數關係，樓層頂多在18樓；52公尺雲梯車大多抓在15樓範圍內，一般超高樓層建築的消防救火，須靠建築法規所定的消防設備來預防超高樓層火警，這種大樓也由有緊急升降機，備有專用鑰匙，一旦發生高樓層火警，才開給消防員帶裝備上樓。

消防局今天在市長視察，詳細介紹現有雲梯車功能及操作方式，陳其邁也詢問消防員個人防護裝備及空氣呼吸器的使用情況，指示消防局未來要持續規畫採購並善用新型救災科技裝備、強化並精進各類火災搶救戰術，以提高整體救災安全與效率。

高雄市長陳其邁今天視察消防雲梯車。記者林保光／翻攝
高雄市長陳其邁今天視察消防雲梯車。記者林保光／翻攝
高雄市長陳其邁今天視察消防雲梯車，向消防員敬禮致敬。記者林保光／翻攝
高雄市長陳其邁今天視察消防雲梯車，向消防員敬禮致敬。記者林保光／翻攝
高雄市長陳其邁今天視察消防雲梯車。記者林保光／翻攝
高雄市長陳其邁今天視察消防雲梯車。記者林保光／翻攝
高雄市長陳其邁今天視察消防雲梯車及消防員裝備。記者林保光／翻攝
高雄市長陳其邁今天視察消防雲梯車及消防員裝備。記者林保光／翻攝

消防員

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