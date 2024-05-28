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南投市長遭「幽靈包裹」詐騙 張嘉哲稱不可恥 公布實戰自救追討1195元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

詐騙猖獗且手法層出不窮，南投市長張嘉哲自曝遭「幽靈包裹」詐騙，險損失1195元，所幸透過補救程序追回款項；他說，被包裹詐騙不可恥，更公開實戰自救過程，告訴民眾追回款項其實不麻煩，勇於追回款項，別讓可惡詐騙集團得逞。

張嘉哲昨透過臉書粉專公告「他被詐騙了」，他日前收到簡訊通知，告知到超商領取貨到付款的包裹，當時覺得奇怪，心想「他有網購東西嗎？」直到付款1195元領貨回家，打開包裹，裡頭是不知名的化妝用品，才確定是包裹詐騙。

他表示，因損失金額不多，一度想說省麻煩，乾脆放棄追回款項，但又想到很多被騙的人一定也是這樣想，所以放棄追究，詐騙集團一再得逞，才不斷故技重施，因此他決定追回款項，而在追回款項過程中，更發現流程簡單，其實不麻煩。

張嘉哲也公開申請退款實戰過程，教導民眾自救追回被詐的錢錢，他以7-11超商為例說，只要動動手指進入詐騙案件申訴平台、填資料、收簡訊加入貨運公司Line帳號通報、填退款單、等物流司機收貨，之後就等款項退回指定帳戶。

他也強調，遭遇包裹詐騙並不可恥，最重要的是如何追回款項，別讓詐團得逞，但要記得通報退款一定要在35天內完成申訴，否則可能將無法取得退款，也提醒民眾收到取貨通知，先別急著領貨，先查閱購物紀錄，才能避免被詐騙。

南投警分局則表示，目前超商包裹詐騙主要有「社群平台一頁式詐騙廣告」、「幽靈包裹」，前者透過網路社群以低價誘騙消者者下單，並提供超商貨到付款取信於人，但最後卻收到與廣告不符或劣質商品，甚至根本沒收到貨物才發現上當。

張嘉哲遇到的詐騙狀況則為後者，是詐團在消費者未下單情況下寄出商品，並發送通知要求繳費取貨，該狀況現在4大超商都有提供退款、退貨管道，協助消費者追回款項，同時呼籲民眾也可善用警政服務APP或165專線諮詢，避免遭詐。

南投市長張嘉哲自曝被幽靈包裹詐騙，險損失1195元，所幸成功自救，並公開追回款項過程。圖／擷自「張嘉哲（南投市長）」臉書粉專
南投市長張嘉哲自曝被幽靈包裹詐騙，險損失1195元，所幸成功自救，並公開追回款項過程。圖／擷自「張嘉哲（南投市長）」臉書粉專

張嘉哲 詐騙集團 超商

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