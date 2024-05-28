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情侶檔包85大樓7套房做樓鳳 高雄「最高」淫窟被抄了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市地標85大樓曾經是全台第1高樓，前年卻被發現有應召業者進駐，鄭姓男子和盧姓女友租下7間套房，找來泰國女子在內從事性交易，每次價碼從1300元至3600元不等，開張約半年才被警方查獲。雄檢偵結，今依妨害風化罪嫌起訴鄭男、盧女。

85大樓有規劃商辦、百貨公司及住宅區，但低樓層的百貨公司經營不久即倒閉，高樓層的金典酒店、君鴻酒店也相繼歇業，雖為高雄市地標，但目前主要以住宅區的套房為主，並無商業活動進駐。

前年11月間，鄭男和盧女租下85大樓的20、21、24、25、30樓等7間套房，找來泰國籍女子來台後，在內從事性交易，7間套房成為老司機口中的「樓鳳」。

鄭男等人利用LINE等通訊軟體叩客，每次性交易價碼從1300元至3600元不等，每次交易女方可以獲得800至2400元，其餘收入均歸鄭男、盧女所有。

應召站開張半年，老司機絡繹不絕，直到去年4月，檢警接獲通報後發動收所，才瓦解鄭男、盧女經營的應召站，並帶回泰國籍女子及嫖客多人偵辦。

檢警查出，鄭男主要負責應召站叩客，盧女則協助泰籍女子的生活起居，如購買三餐、準備保險套及收錢等，2人在偵訊時，均坦承在85大樓經營應召站。

檢方依據男客、應召女證詞，確認鄭男、盧女2人犯行，由於鄭曾因妨害風化罪被判刑4月，經易科罰經執行完畢，屬於5年故意再犯的累犯，檢方今起訴後，建請法官對鄭加重其刑。

85大樓外觀。圖／聯合報系資料照
85大樓外觀。圖／聯合報系資料照

套房 應召站 泰國

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