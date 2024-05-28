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機車停二仁溪橋…30歲男下落不明 台南消防、海巡人員動員搜救

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

高雄市男子下落不明，台南市消防人員出動救生艇在二仁溪搜救。記者黃宣翰／攝影
高雄市男子下落不明，台南市消防人員出動救生艇在二仁溪搜救。記者黃宣翰／攝影
高雄市年約30歲男子今天騎機車外出後失聯，家人擔心他安危報警協尋，他的機車上午10點多被人發現停在台南、高雄市交界處二仁溪橋，但沒有目擊者，男子下落不明，消防和海巡人員動員船艇、空拍機搜救中。

台南市消防局救災救護指揮中心今天上午10點38受理民眾報案，位於台南市南區二仁溪橋台南端、台南市南區與高雄市茄萣區交界處需派員搜救，中心出動9車3艇15人，高雄茄萣消防分隊出動2車1艇5人到場搶救，搶救人員船艇下岸與空拍機升空搜索。

據了解，男子父親表示兒子有輕生念頭，橋上留有男子的機車及拖鞋，德興消防分隊在二仁溪沿岸巡查、空拍機飛手操作空拍機在二仁溪流域空勘、二仁溪外海由海巡署船艇搜尋。消防人員說，受到鋒面影響，台南地區有陣雨，目前海象風浪大，增加搜救難度。

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高雄市男子下落不明，他的機車在台南市二仁溪橋上被找到。記者黃宣翰／攝影
高雄市男子下落不明，他的機車在台南市二仁溪橋上被找到。記者黃宣翰／攝影
高雄市男子下落不明，台南市消防人員出動救生艇在二仁溪搜救。記者黃宣翰／翻攝
高雄市男子下落不明，台南市消防人員出動救生艇在二仁溪搜救。記者黃宣翰／翻攝

台南 空拍機 高雄市

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