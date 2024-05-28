全台僅3台逾70公尺雲梯車 超高樓火警記住「小火快跑、大火關門」

新竹市28樓社區大樓火警，造成2名消防員殉職，再度凸顯超高樓層救援困境。超高大樓已是都會地區常態，目前僅新竹縣、新北、台北有超過70公尺的超高雲梯車，但雲梯車高度追不上蓋大樓速度，各縣市政府除事前落實消防檢修申報、定期演練，資深消防人員說，掌握「小火快跑，大火關門」火場逃生自救原則，才能增加獲救機會。

消防法規定，集合住宅每年9月前都需委託消防設備專業技師或專業機構，定期每年消防檢修申報，同時依據各類場所消防安全設備設置標準規定，尤其11樓以上高樓層皆應配置自動灑水系統、火警自動警報設備等消防安全設備。

針對超高樓層火警，目前國內超過70公尺雲梯車僅有3部，分別位於台北市大同分隊、新北市海山分隊與新竹縣的竹北分隊，但隨著都會區開發迅速，以新北為例，除首善之區板橋重劃區內超高樓層相當密集，包括三重、新莊也都陸續出現超過23樓的大樓，但70公尺雲梯最多只能抵達20至23樓，若採挑高設計，救援樓層可能更低。

「自救也非常重要。」資深消防人員指出， 因高層建築的特殊結構與人口密集特性，一旦發生火災，具有濃煙密布、高溫灼熱、延燒快速，造成逃生不易與搶救困難等特性，民眾住在超高樓層必須要有高度自我安全意識。

該消防員說，遇到火境要掌握兩項口訣，「小火快跑」主要是評估現場火勢剛起且尚未阻礙逃生避難，往建築物安全避難梯向下逃生，同時逃離時隨手關門，有效阻絕火煙擴散；「大火關門」則因火災高溫、濃煙等已明顯成災且明顯阻礙逃生時，應選定距離火、煙最遠處尋找等待救援空間避難，並藉由關門及塞門縫阻卻火煙侵入，撥打119或開窗求救等，等待救援。

針對超高樓火警，新北市目前除出動人力，也透過無人機監控火場，協助提高火災救援與調度，另還有熱顯像儀檢測火源和熱點，幫助消防隊員定位火災位置和熱源。

住在新店15層樓的高小姐說，她知道與到火警要蹲低、趴下，要把門窗關緊避免濃煙，但對於大樓主要逃生路線不是非常確定，家中的住宅警報器說是要每個月都測試，但實際上已經好幾年沒檢查，到底會不會響也不確定。