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火災躲浴室是迷思？防災逃生手冊提「3大理由」 火警死亡地點多在浴廁

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新竹豪宅晴空匯火警逃生受關注，許多民眾以為發生火災就躲進廁所，但新北市市民防災手冊防火逃生要領指出，民宅火警死亡地點多在浴廁，可能是浴廁有水、潮濕，讓民眾誤以為可以保持低溫，但浴室並非相對安全待援空間，因為「塑膠門不耐高溫、廁所常沒對外窗可呼救、消防人員不易發現」。

新北市民防災手冊防火逃生要領也指出，浴室排水孔下方有隔氣用「存水彎」，避免排水管內臭味流入浴室，所以也不會有新鮮空氣進入浴室。基隆市消防局技正黃欽賢說，火場逃生以樓梯為主，避難器具為輔。如果待在屋內待援，可打「119」說清楚位置，沒有電話可到窗口對外求援；在屋內待援時要在安全空間待援，浴室多沒對外窗，空氣不流通，「千萬不要躲在浴室」。

屋內哪裡是等待救援的相對安全空間？黃欽賢表示，離火、煙、熱越遠，等待救援的時間就會延長。最好是非易燃隔間材質、門為木或金屬材質，且無缺口，並有足夠大，能讓搶救人員由外救援大小的對外窗的空間。

黃欽賢說，大樓住戶得知屋外發生火災，可先輕觸門把，如果門把很燙，開門見煙，要馬上關門，塞門縫阻絕火煙竄入屋內，並往屋內距離火、煙、熱的反方向，尋找等待救援空間。如果門把不燙，開門無煙，外出逃生時記得要關門，阻絕火煙擴散，再從樓梯往下、往外逃生。

黃欽賢表示，大樓發生火災時若被迫待在屋內待援，打119求救通話時不要慌張，要說清楚受困人數、困在那個樓層、那個位置，可以加速救援；如果不能打電話求救，要想其他辦法求救，例如在窗口呼救，「讓外界知道你在哪裡」。

新竹市東區慈雲路晴空匯大樓火警，高樓火警逃生受關注。記者黃羿馨／攝影
新竹市東區慈雲路晴空匯大樓火警，高樓火警逃生受關注。記者黃羿馨／攝影

浴室 火災

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