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大雨打滑…台中男子自撞「四輪朝天」 2人輕傷送醫

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中今早受鋒面影響降下大雨，台中吳姓男子（30歲）在后里駕駛小客車，疑似打滑擦撞路旁轎車，導致車子「四腳朝天」，橫躺路中央。圖／民眾提供
台中今早受鋒面影響降下大雨，台中吳姓男子（30歲）在后里駕駛小客車，疑似打滑擦撞路旁轎車，導致車子「四腳朝天」，橫躺路中央。圖／民眾提供

台中今早受鋒面影響降下大雨，台中吳姓男子（30歲）在后里駕駛小客車，疑似打滑擦撞路旁轎車，導致座車四輪朝天，橫躺路中央，他與車內陳姓女子（31歲）二人手腳擦挫傷，無大礙。警方查察，駕駛無飲酒，詳細事故原因仍待調查釐清。

吳男今早7時駕車載著陳女，行駛於后里區成功路，往豐原方向行駛，遇上鋒面強勁雨勢，疑似天雨路滑，自行失控撞上停妥在路旁的轎車，導致整輛車四輪朝天，翻覆橫躺於路中，車身右側、車頂都毀損。

大甲警分局表示，吳男、陳女均無飲酒，兩人有手腳擦挫傷，送豐原醫院治療，無大礙；詳細事故原因仍待交通警察大隊分析釐清。

警方呼籲，雨天期間汽機車容易發生自撞、自摔事故，天雨路滑行車應放慢速度，並於行前檢查輪胎，另隨時注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。

台中今早受鋒面影響降下大雨，台中吳姓男子（30歲）在后里駕駛小客車，疑似打滑擦撞路旁轎車，導致車子「四腳朝天」，橫躺路中央。圖／民眾提供
台中今早受鋒面影響降下大雨，台中吳姓男子（30歲）在后里駕駛小客車，疑似打滑擦撞路旁轎車，導致車子「四腳朝天」，橫躺路中央。圖／民眾提供

后里 豐原

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