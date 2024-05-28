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女子開車衝落台18線山坡 獲救送醫僅受輕傷

中央社／ 嘉義縣28日電

嘉義阿里山公路（台18線）36.7公里處昨天下午發生車輛墜谷意外，張姓女子駕駛自小客車衝落路旁約10公尺深山坡，警消協助脫困送醫，人無大礙。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，昨天下午5時20分許，45歲的張女獨自駕駛自小客車，沿番路鄉台18線西往東上山方向行駛，至36.7公里處疑駕車不慎行駛至對面車道，衝落路旁約10公尺深的山坡。

警消獲報派員到場救援，發現張女受困車內，頭部受傷，用吊掛的方式救起，由救護車送往醫院就醫，所幸並無大礙，已出院返家休息。

警方調查，張女未有飲酒情事，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

警方呼籲，嘉義山區道路彎道多，部分山路蜿蜒曲折，請用路人行駛時減速慢行。

嘉義 阿里山

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