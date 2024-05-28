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這種正義有錢領！幫抓肇逃最高可得1萬 新北6月1日新制上路

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為有效打擊車禍肇逃惡劣行為，新北警訂定交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點，民眾提供有人傷亡之交通事故錄影資料，若與警方既有蒐集事證未重複，且經警方認定有助於釐清肇事原因者，就有機會領取1千元至1萬元的獎勵金，獎勵措施將自今年6月1日起實施。

新北市警局交通大隊表示，民眾遇到車禍肇逃衍生傷亡事故，往往因官方或民間監視器沒有拍到影像，要找到對象索償曠日廢時，而現今許多汽機車皆裝有行車影像記錄器，除了在自身發生交通事故時，便於還原事發經過外，有時錄到他人的交通事故，亦能幫助釐清肇因、追查肇逃者。

新北警呼籲民眾踴躍提供行車影像等資料檢舉，既可幫助被害人，又有獎金可拿，何樂而不為，同時呼籲汽車駕駛人，肇事應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，以免受罰。若肇事致人受傷或死亡而逃逸，尚須負肇事逃逸之刑事責任。

民眾可依下列步驟提供影像並進行申請：

一、連結至新北市警局影像上傳平台

至新北市警局官方網站「交通事故處理專區」點選「交通事故影音上傳平臺」或下載IPOLICE APP於「申請服務專區」點選「交通事故影音上傳平臺」。

二、填輸相關資料

填輸事故車號、時間、地點及影像資料來源等資訊，提供事故影像，並協助製作書面紀錄，警方將由審核該影像畫面及相關資料，據以向民眾核發獎勵金。

三、審核結果通知

警察機關將審核上傳之事證有無重複性，而有助於釐清肇事原因者，且無不予核發之事項，就有機會領取1千元至1萬元不等的獎勵金。

民眾可以至新北市警局官網或是APP上船交通事故影像。記者黃子騰／翻攝
民眾可以至新北市警局官網或是APP上船交通事故影像。記者黃子騰／翻攝
提供交通事故影像或檢舉肇事逃逸案件獎金。記者黃子騰／翻攝
提供交通事故影像或檢舉肇事逃逸案件獎金。記者黃子騰／翻攝

交通事故 肇逃

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