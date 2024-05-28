台南19歲移工難忍同鄉打罵 持刀猛刺死對方…法官裁押禁見

在台南仁德區工作的19歲申姓越南籍移工，前晚疑因在宿舍不滿大1歲同鄉黎姓移工打罵，拿水果刀猛刺對方多刀，其中兩刀穿刺左頸、胸，疑因失血過多送醫不治。警方昨晚詢問後依殺人罪嫌移送法辦，經檢方複訊後向法院聲押禁見，台南地院上午裁押禁見。

據調查，前晚8點多黎姓移工叫申姓移工去掃宿舍廁所，申不理會，黎破口大罵，雙方口角起衝突、申遭黎與另1名同鄉毆打。不久申因氣憤衝進房間拿了1把水果刀，爬過露台到黎的房間刺殺多刀，黎疑失血過多倒臥樓梯間。

警方表示，目擊者見狀立即報案，消防局救護車將黎送醫院急救，最終仍疑因失血過多不治；警方隨即將身上也有多處皮肉傷的申逮捕，帶回詢問，並在現場起獲作案水果刀。

警方調查，申、黎等人都是同公司越南籍移工，平日居住在同一大樓內，日前兩人因打掃問題就曾發生爭吵，26日晚間在住處又發生口角、肢體衝突，黎先出拳毆打申，離開後申持刀殺人，依殺人罪嫌移送偵辦。