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台南19歲移工難忍同鄉打罵 持刀猛刺死對方…法官裁押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南仁德區工作的19歲申姓越南籍移工，前晚疑因在宿舍不滿大1歲同鄉黎姓移工打罵，拿水果刀猛刺對方多刀，其中兩刀穿刺左頸、胸，疑因失血過多送醫不治。警方昨晚詢問後依殺人罪嫌移送法辦，經檢方複訊後向法院聲押禁見，台南地院上午裁押禁見。

據調查，前晚8點多黎姓移工叫申姓移工去掃宿舍廁所，申不理會，黎破口大罵，雙方口角起衝突、申遭黎與另1名同鄉毆打。不久申因氣憤衝進房間拿了1把水果刀，爬過露台到黎的房間刺殺多刀，黎疑失血過多倒臥樓梯間。

警方表示，目擊者見狀立即報案，消防局救護車將黎送醫院急救，最終仍疑因失血過多不治；警方隨即將身上也有多處皮肉傷的申逮捕，帶回詢問，並在現場起獲作案水果刀。

警方調查，申、黎等人都是同公司越南籍移工，平日居住在同一大樓內，日前兩人因打掃問題就曾發生爭吵，26日晚間在住處又發生口角、肢體衝突，黎先出拳毆打申，離開後申持刀殺人，依殺人罪嫌移送偵辦。

檢方昨晚訊後，認申涉殺人罪嫌重大等理由，向法院聲押禁見，台南地院今上午開聲押庭後，裁押禁見。

檢方昨晚訊問申男後向台南地院聲請羈押禁見，今早法官裁押禁見。圖／讀者提供
檢方昨晚訊問申男後向台南地院聲請羈押禁見，今早法官裁押禁見。圖／讀者提供

台南 殺人 移工

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