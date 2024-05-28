快訊

誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

今年已7警輕生身亡 警政署：建構關懷文化、主動發覺異常

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

新竹縣竹東警分局新城派出所代理所長林姓警員，今晨在所內被發現頭部中彈無生命跡象，這已是今年第7件警察輕生身亡。警政署重申，要求主官勤走基層關懷，發掘異常積極協處及轉介心理諮商，加強宣導諮商管道，並編排心理衛生教育課程，建構關懷文化。

今年1月10日，新北市三重警分局厚德派出所李姓警員被發現舉槍自戕；1月18日，國道警察局第九大隊木柵分隊林姓警員被發現舉槍自戕；2月3日，台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長被發現舉槍自戕；3月31日，台南市麻豆警分局官田分駐所梁姓女警員被發現舉槍自戕；4月10日，彰化縣和美警分局和美派出所鍾姓警員被發現墜河身亡；4月25日，台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員被發現舉槍自戕。

對於今年密集發生警察輕生，警政署長張榮興本月23日上任時表示，將建立快樂健康的工作環境，讓警察兼顧工作、家庭及休閒生活，會檢討精簡重疊性工作。

警政署今重申，要求各主官、管重視及勤走基層，關懷所屬身心、工作及家庭狀況，如發掘異常徵候，應深入了解原因，積極協處及轉介心理諮商或醫療協助；各單位應加強宣導諮商服務管道，鼓勵同仁勇於求助，善用諮商資源。

警政署說，已拜會衛福部、台灣自殺防治學會，召開員警心理健康照護及自殺防治策略專家會議，編排生命教育、情緒管理、壓力調適、兩性關係等心理衛生教育課程，培養員警正向心理素質，並建構關懷文化、推廣「自殺防治守門人」概念、推動「心情溫度計」檢測，營造組織互助氛圍，以提升高關懷人員辨識及協處。

今年密集發生警察輕生，警政署重申，要求主官勤走基層關懷，發掘異常積極協處及轉介心理諮商，加強宣導諮商管道，並編排心理衛生教育課程，建構關懷文化。圖／警政署提供
今年密集發生警察輕生，警政署重申，要求主官勤走基層關懷，發掘異常積極協處及轉介心理諮商，加強宣導諮商管道，並編排心理衛生教育課程，建構關懷文化。圖／警政署提供

警察

延伸閱讀

嘉中校友出了3位警政署長 家鄉都在這個警分局轄區

新任北市警察局長人選尚未定案…被問考慮方仰寧？ 蔣萬安秒答「會」

內政部長劉世芳主持警政署長交接 多國的駐台使節、警察同仁等出席

「不會換位置換腦袋」張榮興警局月報辭行 接警政署長將盤整員警工作

相關新聞

這種正義有錢領！幫抓肇逃最高可得1萬 新北6月1日新制上路

為有效打擊車禍肇逃惡劣行為，新北警訂定交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點，民眾提供有人傷亡之交...

大雨打滑…台中男子自撞「四輪朝天」 2人輕傷送醫

台中今早受鋒面影響降下大雨，台中吳姓男子（30歲）在后里駕駛小客車，疑似打滑擦撞路旁轎車，導致座車四輪朝天，橫躺路中央，...

重金屬鉻超標15倍 檢警環聯手查獲事業排放有毒廢水

環境部環境管理署與臺中地方檢察署及警政署保七總隊第三大隊，聯手破獲臺中市太平區2家金屬表面處理事業長期繞流偷排含重金屬鉻...

台南19歲移工難忍同鄉打罵 持刀猛刺死對方…法官裁押禁見

在台南仁德區工作的19歲申姓越南籍移工，前晚疑因在宿舍不滿大1歲同鄉黎姓移工打罵，拿水果刀猛刺對方多刀，其中兩刀穿刺左頸...

今年已7警輕生身亡 警政署：建構關懷文化、主動發覺異常

新竹縣竹東警分局新城派出所代理所長林姓警員，今晨在所內被發現頭部中彈無生命跡象，這已是今年第7件警察輕生身亡。警政署重申...

25歲兒中彈命喪駐地 父是台中派出所副所長已趕往新竹

新竹縣警察局竹東分局寶山鄉新城派出所25歲林姓代理所長，今天凌晨2點多在所內舉槍輕生，警察局表示，初步了解疑似感情因素，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。