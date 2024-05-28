今年已7警輕生身亡 警政署：建構關懷文化、主動發覺異常
新竹縣竹東警分局新城派出所代理所長林姓警員，今晨在所內被發現頭部中彈無生命跡象，這已是今年第7件警察輕生身亡。警政署重申，要求主官勤走基層關懷，發掘異常積極協處及轉介心理諮商，加強宣導諮商管道，並編排心理衛生教育課程，建構關懷文化。
今年1月10日，新北市三重警分局厚德派出所李姓警員被發現舉槍自戕；1月18日，國道警察局第九大隊木柵分隊林姓警員被發現舉槍自戕；2月3日，台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長被發現舉槍自戕；3月31日，台南市麻豆警分局官田分駐所梁姓女警員被發現舉槍自戕；4月10日，彰化縣和美警分局和美派出所鍾姓警員被發現墜河身亡；4月25日，台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員被發現舉槍自戕。
對於今年密集發生警察輕生，警政署長張榮興本月23日上任時表示，將建立快樂健康的工作環境，讓警察兼顧工作、家庭及休閒生活，會檢討精簡重疊性工作。
警政署今重申，要求各主官、管重視及勤走基層，關懷所屬身心、工作及家庭狀況，如發掘異常徵候，應深入了解原因，積極協處及轉介心理諮商或醫療協助；各單位應加強宣導諮商服務管道，鼓勵同仁勇於求助，善用諮商資源。
警政署說，已拜會衛福部、台灣自殺防治學會，召開員警心理健康照護及自殺防治策略專家會議，編排生命教育、情緒管理、壓力調適、兩性關係等心理衛生教育課程，培養員警正向心理素質，並建構關懷文化、推廣「自殺防治守門人」概念、推動「心情溫度計」檢測，營造組織互助氛圍，以提升高關懷人員辨識及協處。
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