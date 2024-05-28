今年已7警輕生身亡 警政署：建構關懷文化、主動發覺異常

新竹縣竹東警分局新城派出所代理所長林姓警員，今晨在所內被發現頭部中彈無生命跡象，這已是今年第7件警察輕生身亡。警政署重申，要求主官勤走基層關懷，發掘異常積極協處及轉介心理諮商，加強宣導諮商管道，並編排心理衛生教育課程，建構關懷文化。

今年1月10日，新北市三重警分局厚德派出所李姓警員被發現舉槍自戕；1月18日，國道警察局第九大隊木柵分隊林姓警員被發現舉槍自戕；2月3日，台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長被發現舉槍自戕；3月31日，台南市麻豆警分局官田分駐所梁姓女警員被發現舉槍自戕；4月10日，彰化縣和美警分局和美派出所鍾姓警員被發現墜河身亡；4月25日，台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員被發現舉槍自戕。

對於今年密集發生警察輕生，警政署長張榮興本月23日上任時表示，將建立快樂健康的工作環境，讓警察兼顧工作、家庭及休閒生活，會檢討精簡重疊性工作。

警政署今重申，要求各主官、管重視及勤走基層，關懷所屬身心、工作及家庭狀況，如發掘異常徵候，應深入了解原因，積極協處及轉介心理諮商或醫療協助；各單位應加強宣導諮商服務管道，鼓勵同仁勇於求助，善用諮商資源。