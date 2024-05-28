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25歲兒中彈命喪駐地 父是台中派出所副所長已趕往新竹

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新竹縣警察局竹東分局寶山鄉新城派出所25歲林姓代理所長，今天凌晨2點多在所內舉槍輕生，警察局表示，初步了解疑似感情因素，無他殺嫌疑，全案調查中；經查，林父是在台中市警局服務，擔任副所長，已從警30多年，今早分局得知消息後，也派兩名同仁協助該名副所長趕往處理，預計後事將在台中辦理，分局也會全力協助。

經查，林父在台中市區的派出所擔任副所長，是兩線一星的巡官，今天上午得知消息後，分局也馬上派兩名同仁，與林父一起前往新竹縣，處理相關後事，林父已從警30多年，發生意外，分局同事都很驚訝。曾經跟他共事的同事說，林父為人很樂觀、很客氣，怎麼小孩會突然想不開，「聽到時嚇一跳」，也為他哀傷不捨。

據了解，林男未婚（台中人），家中獨子個性開朗，在新竹寶山任職約5年，父親為2線1星警官，他則是108年警專36期刑事科畢業，父子同在警界服務，但他卻疑度不過情關，在派出所內舉槍自戕。

由於事發前林男曾與人在高雄的女友在電話中吵架，是女友驚覺有異連夜報案的，但警所同仁前往察看時已發生憾事。

警方經現場勘驗採證後，初步研判並無他殺嫌疑，懷疑是感情因素所致，目前全案仍在調查中。

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新竹縣寶山鄉林姓代理所長傳出命喪派出所，其父也是警職，擔任台中市警局一所派出所副所長，今已由分局派員協助，前往奔喪。圖／本報資料照片
新竹縣寶山鄉林姓代理所長傳出命喪派出所，其父也是警職，擔任台中市警局一所派出所副所長，今已由分局派員協助，前往奔喪。圖／本報資料照片

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