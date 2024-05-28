中警靠「繳費收據」 讓內裝萬餘元媽祖零錢包尋到失主

台中有人拾獲印有白沙屯媽祖圖樣的小零錢袋，內有1萬7千多元現金、超商繳款收據，送至清水警分局。警方透過收款銀行，也遲遲聯繫不上失主，便以繳款收據，改往超商調閱監視器，經店員協助終於找到李姓失主，李婦生活費失而復得，直呼「真是媽祖有保佑」。

台中有名民眾26日在清水拾獲零錢包，上印有白沙屯媽祖圖樣，內有1萬7千多元現金，及一張超商繳款收據，拾金不昧的送往清水警分局梧棲分駐所。

梧棲所巡佐高德興獲報後，憂心其失主遺失生活費，肯定急如熱鍋螞蟻，隨即依收據聯繫銀行，怎料遲遲1個多小時，都未能查明失主身分，於是改往繳費超商調閱監視器。

在調閱監視器時，一旁店員眼尖，疑似熟識李姓繳款婦人，便隨即協助聯繫，終於讓小零錢包「物歸原主」，李婦更直呼「真的是媽祖有保佑」。