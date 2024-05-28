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中警靠「繳費收據」 讓內裝萬餘元媽祖零錢包尋到失主

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中有人拾獲印有白沙屯媽祖圖樣的小零錢袋，內有1萬7千多元現金、超商繳款收據，送至清水警分局。警方透過收款銀行，也遲遲聯繫不上失主，便以繳款收據，改往超商調閱監視器，經店員協助終於找到李姓失主，李婦生活費失而復得，直呼「真是媽祖有保佑」。

台中有名民眾26日在清水拾獲零錢包，上印有白沙屯媽祖圖樣，內有1萬7千多元現金，及一張超商繳款收據，拾金不昧的送往清水警分局梧棲分駐所。

梧棲所巡佐高德興獲報後，憂心其失主遺失生活費，肯定急如熱鍋螞蟻，隨即依收據聯繫銀行，怎料遲遲1個多小時，都未能查明失主身分，於是改往繳費超商調閱監視器。

在調閱監視器時，一旁店員眼尖，疑似熟識李姓繳款婦人，便隨即協助聯繫，終於讓小零錢包「物歸原主」，李婦更直呼「真的是媽祖有保佑」。

梧棲所長涂嘉佑呼籲，民眾外出時應注意保管個人隨身物品及財物，避免外出途中掉落遭有心人士取得及利用，若民眾拾得物品及財物應送至警察機關，切勿占有，以免因刑事責任遭到送辦。

台中清水警方依靠一張「繳款收據」，成功將印有白沙屯媽祖的零錢包，及內部1萬7千多元的現金，物歸原主給失主李姓婦人。圖／民眾提供
台中清水警方依靠一張「繳款收據」，成功將印有白沙屯媽祖的零錢包，及內部1萬7千多元的現金，物歸原主給失主李姓婦人。圖／民眾提供
台中清水警方依靠一張「繳款收據」，成功將印有白沙屯媽祖的零錢包，及內部1萬7千多元的現金，物歸原主給失主李姓婦人。圖／民眾提供
台中清水警方依靠一張「繳款收據」，成功將印有白沙屯媽祖的零錢包，及內部1萬7千多元的現金，物歸原主給失主李姓婦人。圖／民眾提供

失主 白沙屯媽祖 超商

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