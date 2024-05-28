快訊

誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

不滿百貨外送區遭停車占用 台南外送員丟棄4頂安全帽遭辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市30歲李姓男外送員從4月7日至5月17日，涉嫌偷走停放在中西區某百貨公司外機車4頂安全帽後，棄置於250公尺外巷道長凳上，員警循線查出李涉案昨天將他查獲到案，依竊盜罪嫌法辦。據了解，李因不滿其他顧客機車停放美食外送區，造成他停車送貨不便，憤而取走安全帽出氣。

李姓男子擔任某外送平台送貨工作，騎乘機車穿梭市區道路。因常接獲某百貨公司員工訂單前往送貨，並將機車停在百貨公司所規劃美食外送區。

警方查出，李分別於4月7日、11日、5月17日，趁前往送貨時離開時，逕將停放外送區機車上4頂安全帽取走，並將安全帽載至距離250公尺外巷道長凳上丟棄。第二分局南門派出所接獲報案，除詳予調閱監視器比對，也協調業者裝設熱點地區監視器，終於在其5月17日再度取走安全帽時拍攝下行竊畫面，並逐一比對鎖定李男連續竊盜犯行。27日早上11時持搜索票前往其住處搜索，並帶同前往取回丟棄之安全帽3頂(1頂已不翼而飛)，並將其帶回調查後依竊盜罪嫌送辦。

警方查出，李分別於4月7日下午3點騎車經過百貨公司樹林街機車通道，竟刻意停下機車，徒手取走停放於外送區2輛機車上2頂安全帽(分別價值800元、6500元)，並放入其外送箱內離開。同月11日夜間9點多，則是前往外送物品準備離開時，再順手取走隔壁停放機車安全帽1頂(價值1000元)。

李並於5月17日於同一地點再偷取一頂安全帽，女警詹雅淳細心比對下，反覆比對之前案件資料，從車輛、穿著、安全帽等特徵，成功鎖定李男涉案。員警昨天持搜索票前往李嫌住處搜索，並出示相關影像證據，將李帶同前往棄置地點找回3頂失竊安全帽，另其中1頂已不見，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

李姓男外送員（中）涉嫌偷走4頂機車安全帽，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男外送員（中）涉嫌偷走4頂機車安全帽，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
警方偵破機車安全帽失竊案，找回3頂安全帽。記者黃宣翰／翻攝
警方偵破機車安全帽失竊案，找回3頂安全帽。記者黃宣翰／翻攝

外送員 安全帽

延伸閱讀

感謝外送員！「527吾愛騎士感恩日」Uber Eats平台小費加倍發放　另可抽中職明星賽門票

保障外送員 職安署：業者應儘速投保第三人責任險

防外送平台恐壟斷 張嘉郡呼籲仿照美國訂抽成上限

缺一杯奶茶店家卻堅稱「客人沒點飲料」 外送員打開點餐系統超傻眼

相關新聞

這種正義有錢領！幫抓肇逃最高可得1萬 新北6月1日新制上路

為有效打擊車禍肇逃惡劣行為，新北警訂定交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點，民眾提供有人傷亡之交...

大雨打滑…台中男子自撞「四輪朝天」 2人輕傷送醫

台中今早受鋒面影響降下大雨，台中吳姓男子（30歲）在后里駕駛小客車，疑似打滑擦撞路旁轎車，導致座車四輪朝天，橫躺路中央，...

重金屬鉻超標15倍 檢警環聯手查獲事業排放有毒廢水

環境部環境管理署與臺中地方檢察署及警政署保七總隊第三大隊，聯手破獲臺中市太平區2家金屬表面處理事業長期繞流偷排含重金屬鉻...

台南19歲移工難忍同鄉打罵 持刀猛刺死對方…法官裁押禁見

在台南仁德區工作的19歲申姓越南籍移工，前晚疑因在宿舍不滿大1歲同鄉黎姓移工打罵，拿水果刀猛刺對方多刀，其中兩刀穿刺左頸...

今年已7警輕生身亡 警政署：建構關懷文化、主動發覺異常

新竹縣竹東警分局新城派出所代理所長林姓警員，今晨在所內被發現頭部中彈無生命跡象，這已是今年第7件警察輕生身亡。警政署重申...

25歲兒中彈命喪駐地 父是台中派出所副所長已趕往新竹

新竹縣警察局竹東分局寶山鄉新城派出所25歲林姓代理所長，今天凌晨2點多在所內舉槍輕生，警察局表示，初步了解疑似感情因素，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。