不滿百貨外送區遭停車占用 台南外送員丟棄4頂安全帽遭辦
台南市30歲李姓男外送員從4月7日至5月17日，涉嫌偷走停放在中西區某百貨公司外機車4頂安全帽後，棄置於250公尺外巷道長凳上，員警循線查出李涉案昨天將他查獲到案，依竊盜罪嫌法辦。據了解，李因不滿其他顧客機車停放美食外送區，造成他停車送貨不便，憤而取走安全帽出氣。
李姓男子擔任某外送平台送貨工作，騎乘機車穿梭市區道路。因常接獲某百貨公司員工訂單前往送貨，並將機車停在百貨公司所規劃美食外送區。
警方查出，李分別於4月7日、11日、5月17日，趁前往送貨時離開時，逕將停放外送區機車上4頂安全帽取走，並將安全帽載至距離250公尺外巷道長凳上丟棄。第二分局南門派出所接獲報案，除詳予調閱監視器比對，也協調業者裝設熱點地區監視器，終於在其5月17日再度取走安全帽時拍攝下行竊畫面，並逐一比對鎖定李男連續竊盜犯行。27日早上11時持搜索票前往其住處搜索，並帶同前往取回丟棄之安全帽3頂(1頂已不翼而飛)，並將其帶回調查後依竊盜罪嫌送辦。
警方查出，李分別於4月7日下午3點騎車經過百貨公司樹林街機車通道，竟刻意停下機車，徒手取走停放於外送區2輛機車上2頂安全帽(分別價值800元、6500元)，並放入其外送箱內離開。同月11日夜間9點多，則是前往外送物品準備離開時，再順手取走隔壁停放機車安全帽1頂(價值1000元)。
李並於5月17日於同一地點再偷取一頂安全帽，女警詹雅淳細心比對下，反覆比對之前案件資料，從車輛、穿著、安全帽等特徵，成功鎖定李男涉案。員警昨天持搜索票前往李嫌住處搜索，並出示相關影像證據，將李帶同前往棄置地點找回3頂失竊安全帽，另其中1頂已不見，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。
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