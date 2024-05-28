影／台南19歲移工難忍同鄉打罵 憤而持刀猛刺對方肩頸送醫不治

在台南市仁德區工作的19歲申姓越南籍移工，前晚疑因在宿舍不滿大1歲同鄉黎姓移工打罵，拿水果刀猛刺對方多刀、其中兩刀穿刺左頸、胸、疑因失血過多送醫不治。警方偵訊後昨晚依殺人罪嫌移送檢方偵辦，法醫訂周四解剖了解致死原因。

目擊者指稱，申姓與黎姓名越南籍移工一人在台南、一人在高雄湖內工作，租住同一棟宿舍。兩人並沒有酗酒，但都年輕氣盛，先前在租屋處就曾因環境打掃問題發生爭執。

據稱，前晚8點多黎姓移工叫申姓移工去掃宿舍廁所，申不理會，黎破口大罵，雙方口角起衝突、申遭黎與另一名同鄉毆打。不久申因氣憤衝進房間拿了一把水果刀，爬過露台到黎的房間刺殺多刀，黎疑失血過多倒臥樓梯間。

警方表示，目擊者見狀立即報案，消防局救護車將黎男送醫院急救，最終仍疑因失血過多不治死亡，警方隨即將身上也有多處皮肉傷的凶嫌逮捕、帶回偵詢，並於現場起獲作案水果刀。