父子皆從警 新竹25歲代理所長中彈身亡疑感情因素
新竹縣警察局竹東分局寶山鄉新城派出所25歲林姓代理所長，今天凌晨2點多在所內舉槍輕生，警察局表示，初步了解疑似感情因素，無他殺嫌疑，全案調查中。
據了解，林男未婚（台中人），家中獨子個性開朗，在新竹寶山任職約5年，父親為2線4星警官，他則是108年警專36期刑事科畢業，父子同在警界服務，但他卻疑度不過情關，在派出所內舉槍自戕。
由於事發前林男曾與人在高雄的女友在電話中吵架，是女友驚覺有異連夜報案的，但警所同仁前往察看時已發生憾事。警方經現場勘驗採證後，初步研判並無他殺嫌疑，懷疑是感情因素所致，目前全案仍在調查中。
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