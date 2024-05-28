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影／台南一夜大雨 工務段已警告…台1線大營段鳳凰木倒下砸2車

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

鳳凰木倒，2輛轎車遭波及，其中一輛受損嚴重。照／民眾提供
鳳凰木倒，2輛轎車遭波及，其中一輛受損嚴重。照／民眾提供

鋒面來襲，台南市從28日凌晨起雨勢滂沱，下到早上還沒停歇，也造成零星災情，台1線317.5K新市區大營段統一企業旁，有一棵鳳凰木連根拔起，壓倒停放在旁的兩輛轎車，倒塌的樹木還占用外側及機車車道，所幸未波及過路人車、目前仍在處理中。

南市從今天凌晨開始降雨，雨勢斷斷續續幾乎沒聽過，上午8時30分左右、位於台1線北上317.5K新市大營段路旁這棵鳳凰木，無預警突然倒下，碩大枝幹砸在停放的車輛上，兩輛轎車首當其衝，其中一輛轎車後座、車廂被幾乎被壓扁，受損嚴重，所幸當時車上無人。

倒塌的樹木也橫亙外側車道、慢車道及路肩，當時是上班時間，但過路人車及時閃避未釀禍，但現在僅內側車道通行，轄區善化警分局也派遣警力前往戒護並指揮交通，新市區公所、公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段都到場處理。

據了解，該路段路樹多為鳳凰木，樹身高大，但有褐根病問題，部分有乾枯情形，新化工務段貼出警示，指「恐有無預警倒伏之虞，用路人勿在此停車或停留」，沒想到才一夜雨勢，就有鳳凰木倒塌壓車，新化工務段表示將請包商對路樹體檢，做出處置。

相關單位貼出告示警示，但還未及處理就發生樹倒砸車事件。照／民眾提供
相關單位貼出告示警示，但還未及處理就發生樹倒砸車事件。照／民眾提供
鳳凰木倒，2輛轎車遭波及，其中一輛受損嚴重。照／民眾提供
鳳凰木倒，2輛轎車遭波及，其中一輛受損嚴重。照／民眾提供
鳳凰木突然倒塌砸路旁停放車輛，所幸未有人受傷。照／民眾提供
鳳凰木突然倒塌砸路旁停放車輛，所幸未有人受傷。照／民眾提供
鳳凰木倒，2輛轎車遭波及，其中一輛受損嚴重。照／民眾提供
鳳凰木倒，2輛轎車遭波及，其中一輛受損嚴重。照／民眾提供

路樹 車廂 車道

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