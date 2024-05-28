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影／台南一夜大雨 工務段已警告…台1線大營段鳳凰木倒下砸2車
鋒面來襲，台南市從28日凌晨起雨勢滂沱，下到早上還沒停歇，也造成零星災情，台1線317.5K新市區大營段統一企業旁，有一棵鳳凰木連根拔起，壓倒停放在旁的兩輛轎車，倒塌的樹木還占用外側及機車車道，所幸未波及過路人車、目前仍在處理中。
南市從今天凌晨開始降雨，雨勢斷斷續續幾乎沒聽過，上午8時30分左右、位於台1線北上317.5K新市大營段路旁這棵鳳凰木，無預警突然倒下，碩大枝幹砸在停放的車輛上，兩輛轎車首當其衝，其中一輛轎車後座、車廂被幾乎被壓扁，受損嚴重，所幸當時車上無人。
倒塌的樹木也橫亙外側車道、慢車道及路肩，當時是上班時間，但過路人車及時閃避未釀禍，但現在僅內側車道通行，轄區善化警分局也派遣警力前往戒護並指揮交通，新市區公所、公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段都到場處理。
據了解，該路段路樹多為鳳凰木，樹身高大，但有褐根病問題，部分有乾枯情形，新化工務段貼出警示，指「恐有無預警倒伏之虞，用路人勿在此停車或停留」，沒想到才一夜雨勢，就有鳳凰木倒塌壓車，新化工務段表示將請包商對路樹體檢，做出處置。
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