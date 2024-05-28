熱血警察挽衣袖 台南員警捐出3萬多毫升鮮血

「捐血一袋，救人一命」台南市警二分局昨天在台南捐血中心永福捐血室舉辦捐血活動，吸引員警、義警和義交捐出鮮血，一天下來共獲得147袋、3萬6750cc（毫升）的熱血，傳送愛心給需要幫助的人。

捐血活動於昨天上午8點至下午6點在台南捐血中心永福捐血室辦理，台南市警二分局長劉怡宗以「熱血警察挽衣袖，袋袋相傳警馨情」為活動主題，廣邀警察、眷屬、義警、民防、志工、警友會、義交、守望相助隊、各鄰里長及一般民眾共同參與活動，傳達「捐血有愛、救人最樂」的生命意涵，一起把愛傳下去。

劉怡宗說，「捐血一袋，救人一命」捐血人默默行善的義行與警察角色契合，作為人民褓姆的警察，把警察人員的愛心，化為具體捐血行動，展現警察關懷同胞、熱心公益情操，並傳送愛心給需要幫助的人。