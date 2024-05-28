熱血警察挽衣袖 台南員警捐出3萬多毫升鮮血
「捐血一袋，救人一命」台南市警二分局昨天在台南捐血中心永福捐血室舉辦捐血活動，吸引員警、義警和義交捐出鮮血，一天下來共獲得147袋、3萬6750cc（毫升）的熱血，傳送愛心給需要幫助的人。
捐血活動於昨天上午8點至下午6點在台南捐血中心永福捐血室辦理，台南市警二分局長劉怡宗以「熱血警察挽衣袖，袋袋相傳警馨情」為活動主題，廣邀警察、眷屬、義警、民防、志工、警友會、義交、守望相助隊、各鄰里長及一般民眾共同參與活動，傳達「捐血有愛、救人最樂」的生命意涵，一起把愛傳下去。
劉怡宗說，「捐血一袋，救人一命」捐血人默默行善的義行與警察角色契合，作為人民褓姆的警察，把警察人員的愛心，化為具體捐血行動，展現警察關懷同胞、熱心公益情操，並傳送愛心給需要幫助的人。
劉怡宗致贈感謝狀給峰智生化科技有限公司董事長黃正華、民防中隊曾東陽、楊記麻辣火鍋負責人陳素蘭女士、頡登科技有限公司董事長張進桔等人，感謝他們熱心公益，提供捐血相關贈品。現場並有打詐、識詐、廉政、交通安全、反毒等警政宣導，許多民眾經過時均停下來拍照，使捐血活動更添熱情、熱鬧的氣氛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言