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酒後拉扯倒地遭車輾 死因待查

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市昨天凌晨有一對舅甥喝酒醉在新莊區瓊林路打架，62歲莊姓舅舅不勝酒力倒在馬路中央，被路過車輛輾過、送醫不治。警方將楊姓外甥依傷害致死罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市昨天凌晨有一對舅甥喝酒醉在新莊區瓊林路打架，62歲莊姓舅舅不勝酒力倒在馬路中央，被路過車輛輾過、送醫不治。警方將楊姓外甥依傷害致死罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
六十二歲莊姓男子昨天凌晨與楊姓外甥酒後爭吵，兩人在街頭拉扯， 莊突倒下躺平在大馬路上，約一分鐘後被陳姓男子駕車輾過頭部，傷重不治，楊男呆在現場目睹一切；警方認為二人拉扯與事故有因果關係，連同陳男一併移送法辦，檢方訊後均請回，擇日解剖死者釐清。

警方調查，四十四歲楊男與女友、表哥、莊姓舅舅，四人前晚到新莊區瓊林路一家卡拉ＯＫ店唱歌喝酒。昨天凌晨零時許，楊男認為舅舅喝醉，叫他先回家，請店家叫計程車，但莊不肯離開爆粗口罵人。

二人發生激烈爭執，從店內吵到店外，互相拉扯推擠，鄰居報警，計程車抵達也拒載駛離。一陣拉扯後莊突然倒地，大字型躺在馬路上，楊男則踉蹌倒退好幾步。

約過一分鐘，卅歲陳男駕車疾駛而來，來不及閃避直接輾過莊頭部，鄰居見狀再度報警，莊因大面積撕裂傷、顱骨外露，搶救後不治。

楊男當時呆立現場目睹一切，他向員警描述爭執過程，說舅舅剛躺下，陳男轎車從右邊疾駛而來，根本來不及反應。陳男則說夜色昏暗，死者躺路上、楊穿黑色衣褲，等他看見已閃避不及。

警方查訪後認為莊男倒地不起是酒醉還是其他原因不明，楊的拉扯有因果關係，將楊男依傷害致死罪嫌、陳男依過失致死罪嫌，一併移送新北地檢署。

檢方昨相驗遺體無法判定莊是車禍死亡還是死後才被車撞上，二人訊後請回，待解剖釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

計程車 鄰居

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