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雪隧駕駛疑精神不濟釀追撞 小客車翻一圈「四輪朝天」躺車道

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

國道5號雪山隧道下午發生一起擦撞事故，41歲張姓男子駕駛白色YARIS北上，快出雪隧時疑似因為精神不濟，由內側車道向外偏移，擦撞外側車道1輛灰色RAV4，白車翻滾一圈倒栽在內側車道。本次事故只有張男輕傷，並未送醫，下午5時許雙線恢復通車。

警方表示，下午4時20分許獲報，國道5號北向26.2公里處有1追撞事故，到場後發現四腳朝天的白色YARIS和其前方數公尺的灰色RAV4擋在內側車道，雪隧自衛消防已封閉內側車道，外側車道因此堵塞約16公里長，立刻通報拖吊車、救護車支援。

據了解，YARIS上只有張男1人，原本開在內側車道，疑似精神不濟，不慎切進外側車道，擦撞RAV4左後側，才導致整車翻覆；RAV4駕駛是59歲陳姓男子，車上共4人。張男輕微外傷，不願送醫，RAV4上4人均無受傷；2車駕駛酒測值均為0。

警方指出，下午4時58分許拖吊車就將翻覆的YARIS上架排除，RAV4自行駛離，5時2分許清掃完路面，開放雙線通行。根據1968公路即時影像，5時半以前雪隧北上車流已恢復順暢。

翻覆的白色YARIS和遭撞的灰色RAV4停在雪隧內線車道，只有外線可以通行，下午5時許相關單位排除狀況後，雪隧恢復順暢。記者陳敬丰／翻攝
翻覆的白色YARIS和遭撞的灰色RAV4停在雪隧內線車道，只有外線可以通行，下午5時許相關單位排除狀況後，雪隧恢復順暢。記者陳敬丰／翻攝
張姓男子駕車沿國5向北行駛，快出雪山隧道北口時疑似精神不濟，擦撞到外側車輛，整車翻覆。記者陳敬丰／翻攝
張姓男子駕車沿國5向北行駛，快出雪山隧道北口時疑似精神不濟，擦撞到外側車輛，整車翻覆。記者陳敬丰／翻攝

車道 雪隧

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