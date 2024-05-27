雪隧駕駛疑精神不濟釀追撞 小客車翻一圈「四輪朝天」躺車道

國道5號雪山隧道下午發生一起擦撞事故，41歲張姓男子駕駛白色YARIS北上，快出雪隧時疑似因為精神不濟，由內側車道向外偏移，擦撞外側車道1輛灰色RAV4，白車翻滾一圈倒栽在內側車道。本次事故只有張男輕傷，並未送醫，下午5時許雙線恢復通車。

警方表示，下午4時20分許獲報，國道5號北向26.2公里處有1追撞事故，到場後發現四腳朝天的白色YARIS和其前方數公尺的灰色RAV4擋在內側車道，雪隧自衛消防已封閉內側車道，外側車道因此堵塞約16公里長，立刻通報拖吊車、救護車支援。

據了解，YARIS上只有張男1人，原本開在內側車道，疑似精神不濟，不慎切進外側車道，擦撞RAV4左後側，才導致整車翻覆；RAV4駕駛是59歲陳姓男子，車上共4人。張男輕微外傷，不願送醫，RAV4上4人均無受傷；2車駕駛酒測值均為0。