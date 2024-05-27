桃園61歲身障男走失35小時 警調千支監視器尋獲助返家

桃園市龜山區一名獨居的61歲重度身障男子，前日外出買咖啡後不知去向，外籍看護發現人深夜未歸通知家屬，昨上午警方獲報沿路調閱監視器，發現男子坐公車往台北方向在迴龍地區下車，又轉搭另一班公車往中壢客運總站，員警隨即聯繫客運人員後又發現男子徒步往桃園區行走，最後終於在一處公園發現男子，令家屬萬分感激。

一名女子昨上午8點多向警方報案，稱其哥哥阿保（化名）患有重度身障疾病，平日在桃園龜山獨居，生活起居均由外籍看護負責，然而前日上午8點多阿保外出買咖啡後就消失，直到晚上外籍看護才通知家屬，因此報警協尋。

警方針對阿保行走路線沿線調閱監視器，發現阿保先搭公車往台北方向，在迴龍客運總站下車後又再轉搭其他公車往中壢，員警詢問中壢客運總站找到載阿保的司機，司機表示阿保當時沒錢付車資，但在內壢親子館附近自行下車離開，因此印象深刻。