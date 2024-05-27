桃園61歲身障男走失35小時 警調千支監視器尋獲助返家
桃園市龜山區一名獨居的61歲重度身障男子，前日外出買咖啡後不知去向，外籍看護發現人深夜未歸通知家屬，昨上午警方獲報沿路調閱監視器，發現男子坐公車往台北方向在迴龍地區下車，又轉搭另一班公車往中壢客運總站，員警隨即聯繫客運人員後又發現男子徒步往桃園區行走，最後終於在一處公園發現男子，令家屬萬分感激。
一名女子昨上午8點多向警方報案，稱其哥哥阿保（化名）患有重度身障疾病，平日在桃園龜山獨居，生活起居均由外籍看護負責，然而前日上午8點多阿保外出買咖啡後就消失，直到晚上外籍看護才通知家屬，因此報警協尋。
警方針對阿保行走路線沿線調閱監視器，發現阿保先搭公車往台北方向，在迴龍客運總站下車後又再轉搭其他公車往中壢，員警詢問中壢客運總站找到載阿保的司機，司機表示阿保當時沒錢付車資，但在內壢親子館附近自行下車離開，因此印象深刻。
員警過濾上千支監視器鏡頭及畫面，發現阿保徒步往桃園區，最後出現在桃園區國際路二段與國強一路路口附近，研判阿保應該逗留在附近，立即開車在附近找尋，果不其然下午5點左右在桃園區國強一街與益壽八街一處公園內找到阿保，正坐在公園椅子上休息，經警方確認身分後，立即將人帶回派出所休息，也通知家屬趕到派出所指認，35小時的驚魂記順利落幕，讓家屬萬分感謝警方的協助。
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