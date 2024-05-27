國一4車追撞救援慘況曝！休旅車遭「夾扁」成廢鐵 駕駛夫妻雙雙喪命

國道一號高雄段北上369公里處，今天上午發生4車追撞事故，郭姓男子載著黃姓妻子被後方槽車追撞，休旅車遭夾在槽車與前方聯結車中間，因變形嚴重，郭男當場死亡，黃女送醫急救後，中午宣告不治，事故搶救畫面曝光，郭男整輛車擠成「一團」，可見車禍慘重。

國道警方調查，今上午10時許，藍姓男子駕駛化學槽車行駛中線車道時，先撞及前方由陳女駕駛的黑色轎車，陳女車輛遭追撞後往外側滑行，藍男卻未停車，再撞上郭男駕駛的銀色休旅車。

郭男車輛遭藍男撞擊後往前推，直到撞上王男駕駛的貨櫃車尾才停下，郭男與右前座的妻子被兩輛聯結車前後包夾，受困在變形且被「夾扁」的車內。

警方獲報後到場，郭男車輛變形嚴重，消防人員破壞車體結構，救出郭男、黃女，郭已明顯死亡未送醫，黃女失去生命徵象，送往醫院急救，中午因傷重宣告不治。

至於最先被藍男追撞的陳女，車尾受損陳女受輕傷，送醫無生命危險，事故當時的救援畫面曝光，郭男轎車遭擠壓成一團廢鐵，可見撞擊當下之慘烈。