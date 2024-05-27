台北人「南漂」從小工人做到大包商 蔡佑笙捐440萬救護車回饋

仟宇國際工程有限公司負責人蔡佑笙18歲時隻身從台北南下新竹打拚，從版模小工開始做起，經過不斷努力，20年後搖身一變成為公司創辦人；蔡佑笙事業有成回饋社會，今天捐贈新竹縣消防局豐田消防分隊1輛總價440萬元救護車。

蔡佑笙是台北人，18歲時帶著1萬元到新竹「闖天下」，四處求職都碰壁，所幸新竹在地的富泰營造公司的老闆接受他，從此成為「做工的人」。蔡佑笙說，當時年紀小，什麼都不懂，前輩說什麼就跟著做。剛好第一位老闆是個完美主義者，非常注重小細節，每件事都要做到最好，而這樣的要求，也影響到他後來的工作態度。

有時工地為了趕進度，從日出做到深夜，下班時才發現自己累到動不了，倒地就睡。蔡佑笙說，做工就是體力活，因此大部分的人下班後經常都會以小酌抒壓；但他為了對工作更了解，常常帶著工地的設計圖回家研究。可能就是因為這種積極、肯做又認真的態度，被老闆賞識，晉升為工程師，最後還讓他成為包商，而這也讓他存下人生第一桶金，打下後來創業的基礎。

本輛捐贈救護車總金額高達440萬元，車體為德國福斯T6七速自手排平頂救護車，除了法規規定的救護器耗材外，救護車還使用快取式安全固定置物箱、前向式安全座椅以及巴騰堡格紋的高辨識車身。

由於救護員經常得搬運病人，造成脊椎受傷的威脅，蔡佑笙特別指定配置能負重318公斤的鋁合金電動式雙人操作擔架床；雖然電動擔架床造價70萬元，是一般擔架床近4倍價格，但工人出身的蔡佑笙仍毫不猶豫。

另外還有7萬元的攜帶型自動式甦醒器（自動給氧器）以及90萬元的自動心肺復甦機(Lucas III)，都是能提供到院前心肺功能停止(OHCA)患者最佳照護的高規格救護器材。