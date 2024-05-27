快訊

台股續飆！30檔ETF收盤創新高同慶 「這1檔」人氣最旺

新竹豪宅惡火肆虐…實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他2個月前轉手大賺2698萬

國一4車追撞！休旅車夫妻遭「夾扁」雙雙喪命 救援慘況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北人「南漂」從小工人做到大包商 蔡佑笙捐440萬救護車回饋

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

仟宇國際工程有限公司負責人蔡佑笙18歲時隻身從台北南下新竹打拚，從版模小工開始做起，經過不斷努力，20年後搖身一變成為公司創辦人；蔡佑笙事業有成回饋社會，今天捐贈新竹縣消防局豐田消防分隊1輛總價440萬元救護車

蔡佑笙是台北人，18歲時帶著1萬元到新竹「闖天下」，四處求職都碰壁，所幸新竹在地的富泰營造公司的老闆接受他，從此成為「做工的人」。蔡佑笙說，當時年紀小，什麼都不懂，前輩說什麼就跟著做。剛好第一位老闆是個完美主義者，非常注重小細節，每件事都要做到最好，而這樣的要求，也影響到他後來的工作態度。

有時工地為了趕進度，從日出做到深夜，下班時才發現自己累到動不了，倒地就睡。蔡佑笙說，做工就是體力活，因此大部分的人下班後經常都會以小酌抒壓；但他為了對工作更了解，常常帶著工地的設計圖回家研究。可能就是因為這種積極、肯做又認真的態度，被老闆賞識，晉升為工程師，最後還讓他成為包商，而這也讓他存下人生第一桶金，打下後來創業的基礎。

本輛捐贈救護車總金額高達440萬元，車體為德國福斯T6七速自手排平頂救護車，除了法規規定的救護器耗材外，救護車還使用快取式安全固定置物箱、前向式安全座椅以及巴騰堡格紋的高辨識車身。

由於救護員經常得搬運病人，造成脊椎受傷的威脅，蔡佑笙特別指定配置能負重318公斤的鋁合金電動式雙人操作擔架床；雖然電動擔架床造價70萬元，是一般擔架床近4倍價格，但工人出身的蔡佑笙仍毫不猶豫。

另外還有7萬元的攜帶型自動式甦醒器（自動給氧器）以及90萬元的自動心肺復甦機(Lucas III)，都是能提供到院前心肺功能停止(OHCA)患者最佳照護的高規格救護器材。

蔡佑笙的公司就位於豐田消防分隊附近，在縣議會副議長王炳漢引薦促成救護車捐贈。蔡佑笙謙虛表示，一路走來受到許多貴人相助，打拼20年後總算有小小成績可以回饋社會。

仟宇國際工程有限公司負責人蔡佑笙（中）事業有成回饋社會，今天捐贈新竹縣政府消防局豐田消防分隊1輛總價440萬元救護車，而他也成為該局歷年來最年輕的救護車捐贈者。圖／新竹縣政府提供
仟宇國際工程有限公司負責人蔡佑笙（中）事業有成回饋社會，今天捐贈新竹縣政府消防局豐田消防分隊1輛總價440萬元救護車，而他也成為該局歷年來最年輕的救護車捐贈者。圖／新竹縣政府提供
電動擔架床造價70萬元，是一般擔架床近4倍的價格，能負重318公斤，即使一般女性隊員也都能輕鬆操作。圖／新竹縣政府提供
電動擔架床造價70萬元，是一般擔架床近4倍的價格，能負重318公斤，即使一般女性隊員也都能輕鬆操作。圖／新竹縣政府提供

救護車 新竹

延伸閱讀

知名綜藝錄製釀多人摔傷骨折 「快樂向前衝」被指不負責

新竹2勇消殉職 消防署長蕭煥章：釐清事故原因

Onitsuka Tiger鬼塚虎正式插旗新竹！開設在台第8家形象店

蘆竹移工宿舍暗夜火警 濃煙火舌狂竄1男移工嗆傷送醫

相關新聞

國一4車追撞救援慘況曝！休旅車遭「夾扁」成廢鐵 駕駛夫妻雙雙喪命

國道一號高雄段北上369公里處，今天上午發生4車追撞事故，郭姓男子載著黃姓妻子被後方槽車追撞，休旅車遭夾在槽車與前方聯結...

台中公園日月湖傳女子溺水 消防員打撈後已明顯死亡

台中市消防局在今天下午3時許獲報，台中公園的日月湖傳出有女子溺水，中區消防分隊到場打撈，但救出女子時，女子已明顯身亡，女...

桃園61歲身障男走失35小時 警調千支監視器尋獲助返家

桃園市龜山區一名獨居的61歲重度身障男子，前日外出買咖啡後不知去向，外籍看護發現人深夜未歸通知家屬，昨上午警方獲報沿路調...

台中SOGO商圈傳男子墜樓 警衛目擊：從民宅窗戶掉下

台中市消防局在今天下午4時許獲報，台中廣三SOGO百貨後門的中美街附近，有民眾從一棟出租套房民宅的窗戶墜落；目擊的警衛表...

台北人「南漂」從小工人做到大包商 蔡佑笙捐440萬救護車回饋

仟宇國際工程有限公司負責人蔡佑笙18歲時隻身從台北南下新竹打拚，從版模小工開始做起，經過不斷努力，20年後搖身一變成為公...

八旬翁獨站橋邊不發一語 騎士關心下一秒看後照鏡已「不見人影」

台中市蔡姓男子在今天下午騎機車行經南屯區向上路橋時，發現八旬林姓老翁站在橋旁，蔡前往關心，但林不發一語，蔡駛離後，從後照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。