台21線魚池區間調整速限未公告 縣警局認有瑕疵撤逾1500張罰單

台21線南投魚池往埔里方向的區間測速，4月間因為未公告而取消原有彈性放寬時速至80公里，造成出現1500多筆的罰單，引發地方民怨後，南投縣警局交通隊終於承認執法有「瑕疵」，強調公文下午已在陳核中，核准後即會函送處罰機關南投監理站，建請撤單；南投監理站指出，針對執法的取締瑕疵，基本上會尊重執法機關的撤銷意見。

縣長許淑華說，台21線南投魚池往埔里方向路段，兩年前配合縣議會建議，同意加碼擴大調整緩衝速限至80公里，該項決議雖被警政署認牴觸母法，不具效力，但議會及民眾均不清楚，近期更因交通隊人事異動及設備維修因素，在設備修復後依中央法規改回70公里開罰，但事先未充分向民眾宣導，致民眾誤認緩衝速限，造成違規事實，責任不該由民眾承擔，要求執法機關面對執法上的瑕疵，進行酌處裁罰。

南投縣警局交通隊表示，台21線南投魚池往埔里方向的區間測速，面對1500多張超過70公里就開出的罰單，認為「處分顯有不妥」，指出地方議會決議事項與中央法規牴觸無效時，承認當時未立即對議會決議無效事項，再加以說明回復，並且也沒有針對降低速限部分，先妥適事先公布周知，在未宣導民眾知曉規定變更下，將取締速限調為超過71（公里／小時）以上即取締，嚴重影響往來民眾的權益，已建請監理處罰機關，對71至79公里行駛速限範圍部分，發文建請撤單。