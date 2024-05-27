八旬翁獨站橋邊不發一語 騎士關心下一秒看後照鏡已「不見人影」

台中市蔡姓男子在今天下午騎機車行經南屯區向上路橋時，發現八旬林姓老翁站在橋旁，蔡前往關心，但林不發一語，蔡駛離後，從後照竟已看不到林翁身影，蔡擔心老翁失足墜橋，趕緊通知警、消到場，救護人員在橋下發現林翁趴臥在筏子溪水中，經送醫後仍急救無效身亡，全案後續將報請檢察官相驗，釐清死因。

經查，蔡姓男子在今天下午1時許，騎機車行經南屯區向上路橋時，發現林姓老翁（81歲）獨自站在橋邊，蔡上前詢問，但林翁不發一語，蔡男見老翁無反應後，騎車駛離，但透過後照鏡要察看時，已不見老翁身影，後來才看到老翁已在向上路橋下，躺在筏子溪水面中，才趕緊通知警、消到場。

消防隊到場時，林翁倒臥在水中，已無生命跡象，經送往林新醫院急救後，仍宣告不治，警方鑑識人員到場採證，另外聯絡家屬，配合檢察官相驗，釐清死因。

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