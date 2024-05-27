快訊

「住戶」指充電樁走火釀禍？新竹豪宅火警傳聞滿天飛 消防局說話了

中職／狀元大熱門吳念庭首次證實 確定參加今年選秀會

關門濃煙仍猛竄！竹市晴空匯深夜火警 消防分隊長第一間拍片救百戶畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男恐嚇管制站人員硬闖蘇花公路 開到隧道口仍被逮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

一名34歲劉姓男子載著女友，昨晚8時許開車到花蓮崇德管制站，欲通行蘇花公路，竟下車將管制站的閘門打開，並拿出電擊器，試圖威脅公路局工務段管制人員把阻隔的三角錐移走，隨即駕車北上。新城警分局獲報後，在仁水隧道北口攔停，依妨害公務罪及恐嚇罪逮捕劉男，移送法辦。

據了解，劉男為宜蘭人，在25日晚間就擅闖蘇花公路南下，昨晚又開一輛銀色自小客車，到崇德管制站要北上，管制人員勸阻，目前夜間未開放，但劉男稱要去台北工作而屢勸不聽，竟拿出電擊器恐嚇，管制人員只好讓他通行，並由工務段人員報警處理。

崇德派出所獲報後，立即追捕該車輛，於昨晚9時許，在台9線154.8公里處的仁水隧道北口，將車輛攔停。劉男被警方逮到後，辯稱拿的不是電擊棒，手上只有拿手機，不過仍遭上銬帶走。

新城警分局表示，依妨害公務罪及恐嚇罪現行犯逮捕劉男，並在其所駕駛的自小客車上查扣電擊器，全案依刑法妨害公務、恐嚇罪移送花蓮地方檢察署偵辦；另劉男擅闖管制道路，依道路交通管理處罰條例，可處900元以上1800元以下罰鍰。

劉姓男子恐嚇管制站人員硬闖蘇花公路，在仁水隧道北口遭警方攔車逮捕。圖／新城警分局提供
劉姓男子恐嚇管制站人員硬闖蘇花公路，在仁水隧道北口遭警方攔車逮捕。圖／新城警分局提供
劉姓男子昨晚8時許到花蓮崇德管制站，欲通行蘇花公路，竟拿出電擊器，試圖威脅公路局工務段管制人員把阻隔的三角錐移走，隨即駕車北上。圖／新城警分局提供
劉姓男子昨晚8時許到花蓮崇德管制站，欲通行蘇花公路，竟拿出電擊器，試圖威脅公路局工務段管制人員把阻隔的三角錐移走，隨即駕車北上。圖／新城警分局提供

妨害公務 恐嚇 蘇花公路

延伸閱讀

蘇花公路震後復建交管 男子持電擊器硬闖管制站被逮

中捷砍人案…文心崇德到文心櫻花站單線雙向營運 班距暫調10分鐘

蘇花公路下清水便橋拓寬 預計5月底開放大型車降速通行

花蓮強震讓蘇花公路又受創　加速「蘇花安」興建聲浪四起

相關新聞

八旬翁獨站橋邊不發一語 騎士關心下一秒看後照鏡已「不見人影」

台中市蔡姓男子在今天下午騎機車行經南屯區向上路橋時，發現八旬林姓老翁站在橋旁，蔡前往關心，但林不發一語，蔡駛離後，從後照...

男恐嚇管制站人員硬闖蘇花公路 開到隧道口仍被逮

一名34歲劉姓男子載著女友，昨晚8時許開車到花蓮崇德管制站，欲通行蘇花公路，竟下車將管制站的閘門打開，並拿出電擊器，試圖...

高雄砂石車清廢土車斗翻覆司機送醫不治 搶救畫面曝光

高雄市一輛砂石車今天上午8時33分許在阿蓮區西德路進行清運廢土作業時，因近日下雨導致土石鬆動，造成負載土石的車斗翻覆，5...

台中北區東興市場肉舖起火 2人輕微嗆傷送醫

台中市北區五順街東興市場的一間肉攤，在今天上午10時許傳出火警，火勢在16分鐘內撲滅，現場有朱男、張女居住其中，有輕微嗆...

嘉市友愛路13店家遭焚毀 便當店瓦斯外洩被起訴

去年10月間，嘉義市友愛路與興雅路口發生大火，有13間店面燒毀，其中連鎖藥局估損失逾千萬元，經調查某便當店的瓦斯外洩造成...

影／三重男將同居人綁在椅子上痛毆 父母怕鬧出人命報警救人

新北市三重區1名林姓男子，日前涉嫌將同居女友綁在椅子上凌虐痛毆，打到鼻青臉腫，連自己爸媽都看不下去，擔心鬧出人命趕緊報案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。