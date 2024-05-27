男恐嚇管制站人員硬闖蘇花公路 開到隧道口仍被逮

一名34歲劉姓男子載著女友，昨晚8時許開車到花蓮崇德管制站，欲通行蘇花公路，竟下車將管制站的閘門打開，並拿出電擊器，試圖威脅公路局工務段管制人員把阻隔的三角錐移走，隨即駕車北上。新城警分局獲報後，在仁水隧道北口攔停，依妨害公務罪及恐嚇罪逮捕劉男，移送法辦。

據了解，劉男為宜蘭人，在25日晚間就擅闖蘇花公路南下，昨晚又開一輛銀色自小客車，到崇德管制站要北上，管制人員勸阻，目前夜間未開放，但劉男稱要去台北工作而屢勸不聽，竟拿出電擊器恐嚇，管制人員只好讓他通行，並由工務段人員報警處理。

崇德派出所獲報後，立即追捕該車輛，於昨晚9時許，在台9線154.8公里處的仁水隧道北口，將車輛攔停。劉男被警方逮到後，辯稱拿的不是電擊棒，手上只有拿手機，不過仍遭上銬帶走。