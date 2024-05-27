聽新聞
test
0:00 / 0:00
男恐嚇管制站人員硬闖蘇花公路 開到隧道口仍被逮
一名34歲劉姓男子載著女友，昨晚8時許開車到花蓮崇德管制站，欲通行蘇花公路，竟下車將管制站的閘門打開，並拿出電擊器，試圖威脅公路局工務段管制人員把阻隔的三角錐移走，隨即駕車北上。新城警分局獲報後，在仁水隧道北口攔停，依妨害公務罪及恐嚇罪逮捕劉男，移送法辦。
據了解，劉男為宜蘭人，在25日晚間就擅闖蘇花公路南下，昨晚又開一輛銀色自小客車，到崇德管制站要北上，管制人員勸阻，目前夜間未開放，但劉男稱要去台北工作而屢勸不聽，竟拿出電擊器恐嚇，管制人員只好讓他通行，並由工務段人員報警處理。
崇德派出所獲報後，立即追捕該車輛，於昨晚9時許，在台9線154.8公里處的仁水隧道北口，將車輛攔停。劉男被警方逮到後，辯稱拿的不是電擊棒，手上只有拿手機，不過仍遭上銬帶走。
新城警分局表示，依妨害公務罪及恐嚇罪現行犯逮捕劉男，並在其所駕駛的自小客車上查扣電擊器，全案依刑法妨害公務、恐嚇罪移送花蓮地方檢察署偵辦；另劉男擅闖管制道路，依道路交通管理處罰條例，可處900元以上1800元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言