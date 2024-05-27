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蘇花公路震後復建交管 男子持電擊器硬闖管制站被逮

中央社／ 花蓮縣27日電

蘇花公路下清水橋因0403地震損壞，公路局修復施工中，並在南北兩端設管制站管制通行，劉姓男子昨天晚間欲北上，竟持電擊器恐嚇崇德管制站人員硬闖，警方依妨害公務、恐嚇罪嫌逮捕送辦。

蘇花公路下清水橋因0403地震斷落，暫以鋼便橋通行，公路局在北端台9線仁水隧道北口（台9線154K+787）、南端為崇德（台9線166K+700）實施管制，每日放行上午6時到上午8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間禁行；預計5月30日大型車能通行，但上午8時至下午5時施工管制放行3次，夜間及假日不管制通行。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，昨天晚間8時30分接獲崇德管制站管制人員通報，一輛自小客車至崇德管制站前，駕駛表示欲北上，管制站人員告知每日晚間7時至隔日清晨6時為道路封閉時段，不得通行；此車駕駛便拿出電擊器，試圖逼近、恐嚇管制人員，逼迫讓其通行，見管制人員畏懼，就自行打開閘門駕車北上。

崇德派出所獲報後，立即追捕此車輛，在晚間9時許在蘇花公路台9線154.8公里處（仁水隧道北口）將此車攔停，隨後依妨害公務罪及恐嚇罪現行犯逮捕駕駛劉男（34歲，家住宜蘭），並在劉男所駕駛自小客車上查扣電擊器。

新城分局指出，根據管制站人員表示，25日就有2輛自小客車硬闖，其中就有疑似劉男駕駛的銀色車南下，當時事出突然未及報案，沒想到第二天晚間又來硬闖北上。

警方表示，本案依刑法妨害公務、恐嚇罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦；另外，也依道路交通管理處罰條例60條2項2款，處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。

蘇花公路下清水橋因0403地震損壞，公路局修復施工中，並在南北兩端設管制站管制通行，劉姓男子昨天晚間欲北上，竟持電擊器恐嚇崇德管制站人員硬闖，警方依妨害公務、恐嚇罪嫌逮捕送辦。警察示意圖／聯合報系資料照片
蘇花公路下清水橋因0403地震損壞，公路局修復施工中，並在南北兩端設管制站管制通行，劉姓男子昨天晚間欲北上，竟持電擊器恐嚇崇德管制站人員硬闖，警方依妨害公務、恐嚇罪嫌逮捕送辦。警察示意圖／聯合報系資料照片

妨害公務 恐嚇 蘇花公路

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