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台中北區東興市場肉舖起火 2人輕微嗆傷送醫
台中市北區五順街東興市場的一間肉攤，在今天上午10時許傳出火警，火勢在16分鐘內撲滅，現場有朱男、張女居住其中，有輕微嗆傷送醫，無生命危險，消防隊初步調查，不排除是二樓電線走火釀禍，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。
第二警分局在今天上午10時許獲報，北區五順街東興市場內一間肉攤傳出火警，現場是一棟透天建物，4樓有濃煙冒出，消防局派遣多個單位前往滅火，火勢在今天上午10時55分撲滅。
起火的透天厝為4層樓建築，1樓為店舖，2樓為客廳，3、4樓為臥室，4樓有一男一女，分別為朱男（29歲）與張女（23歲)，2人是男女朋友，向黃姓屋主承租該址整棟。
該棟建物1樓經營肉攤店鋪，2樓至4樓居家生活，今日是店休日，朱男2人在2樓休息，張女發現起火後，立即通報110，2人在消防人員處置下立即引導至屋外，經檢視傷勢為輕微嗆傷、意識清楚，經119送醫治療，無生命危險。
現場由第二警分局文正所副所長呂弘智、巡邏人員等3名員警，在場協助管制及交通疏導；警方鑑識小組到場採證，釐清起火原因，初步研判起火原因疑似為2樓客廳電線走火，實際起火原因待消防機關勘查確認。
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