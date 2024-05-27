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南投市長遇幽靈包裹遭詐 超商付款損失千元補救追回

中央社／ 南投縣27日電

詐騙案層出不窮，南投市長張嘉哲也因「幽靈包裹」損失1195元，所幸最後透過補救程序追回；張嘉哲提醒，若不確定包裹內容不用急著領貨，先查購物紀錄多方確認，以免遭詐。

張嘉哲今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，日前收到簡訊通知到超商領取貨到付款包裹，他當時沒有懷疑，只是心想「我有網購東西嗎」，帶著好奇心去領貨付款新台幣1195元，回家打開包裹，裡面是不知名化妝用品，確定自己遇到「包裹詐騙」。

張嘉哲表示，損失金額不多，原想省麻煩放棄追回款項，很多被騙的人應該也跟他有一樣想法，但這樣放棄追究，等於讓詐騙集團得逞、縱容犯罪；因此，他堅持追回款項，透過進入詐騙案件申訴平台、填寫資料及退款單、物流司機收貨、退款至指定帳戶等步驟，款項真的順利匯回帳戶，流程簡單，動動手指就可輕鬆完成。

南投縣警察局南投分局告訴中央社記者，目前超商包裹詐騙主要有「社群平臺一頁式詐騙廣告」、「幽靈包裹」，一頁式詐騙廣告透過網路社群刊登，提供超商貨到付款取信消費者，並以較市面優惠價誘騙消費者下單，等收到不符、劣質或未收到商品才發現上當。

南投分局指出，「幽靈包裹」則是詐騙集團在消費者未下單情況下寄出商品，並發送簡訊通知至門市繳費取貨，張嘉哲就是遇到這種詐騙情形；目前4大超商都有提供退款、退貨管道，協助消費者向廠商申請退貨、退款，民眾就算在超商已付款領取不是自己購買的商品，後續仍可透過相關管道拿回款項。

南投分局呼籲，社群平台非網購平台，價格異常便宜商品如一頁式廣告內容，或收到不明取貨簡訊就要提高警覺，若無法分辨真假，請善用警政服務APP「可疑訊息分析」功能或撥165專線諮詢，避免遭詐。

詐騙案層出不窮，南投市長張嘉哲也因「幽靈包裹」損失1195元，所幸最後透過補救程序追回；張嘉哲提醒，若不確定包裹內容不用急著領貨，先查購物紀錄多方確認，以免遭詐。（南投市公所提供）中央社
詐騙案層出不窮，南投市長張嘉哲也因「幽靈包裹」損失1195元，所幸最後透過補救程序追回；張嘉哲提醒，若不確定包裹內容不用急著領貨，先查購物紀錄多方確認，以免遭詐。（南投市公所提供）中央社

南投縣 詐騙集團 超商

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