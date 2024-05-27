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嘉市友愛路13店家遭焚毀 便當店瓦斯外洩被起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年10月間，嘉義市友愛路與興雅路口發生大火，有13間店面燒毀，其中連鎖藥局估損失逾千萬元，經調查某便當店的瓦斯外洩造成氣爆引發，嘉義地檢署偵結，依公共危險罪嫌起訴業者。

去年10月24日深夜嘉義市友愛路、興雅路口一帶發生火警，市消防局調派人車灌救，現場為連棟式店面，便當店、豆奶攤、黑白切、藥局、連鎖咖啡店等，火勢一發不可收拾，逾2小時才撲滅火勢，幸好無人員受波及，但也讓仁愛路這處小商圈受創。

起訴書表示，火災燒毀13間店面，經消防人員鑑定，起火處為其中1家便當店，在1樓櫃檯下方，因瓦斯洩漏蓄積，並受周遭電器運轉產生火花點燃而起火燃燒，火勢隨即延燒附近店面。

承租經營便當店的業者雷男矢口否認犯行，他辯稱瓦斯桶有裝瓦斯警報器，瓦斯外洩會切斷瓦斯。

檢方指出，經調查人員證述，這起火災事故，主要為桶裝瓦斯洩漏累積於較為封閉達一定濃度後，受周遭電器運轉產生火花點燃，隨即造成氣爆並起火燃燒。

嘉義地檢署偵結，將雷男依刑法173條2項，失火燒毀現有人所在的建築物罪嫌起訴。

去年10月間，嘉義市友愛路發生火警，造成13間店面焚毀。圖／本報資料照片
去年10月間，嘉義市友愛路發生火警，造成13間店面焚毀。圖／本報資料照片

便當 嘉義 瓦斯外洩

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