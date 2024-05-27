影／三重男將同居人綁在椅子上痛毆 父母怕鬧出人命報警救人

新北市三重區1名林姓男子，日前涉嫌將同居女友綁在椅子上凌虐痛毆，打到鼻青臉腫，連自己爸媽都看不下去，擔心鬧出人命趕緊報案。警方將林男帶回保護管束，依規定通報家暴，待女方完成聲請保護令並提告，今天依妨害自由、傷害罪嫌移送地檢署。

據了解，被害人帶著小孩與37歲粗工林男、以及他的雙親同居在三重近3年。上周五24日晚上9時許，林男暴怒指責同居人私自碰他的手機，發生激烈爭執，竟將女方綁在椅子上拳打腳踢。

他的雙親擔心鬧出人命，打電話報警。員警趕抵，先將情緒激動、只穿1條內褲的林男壓制，帶回派出所保護管束，同時在現場採證、替遍體鱗傷的女方鬆綁脫困，叫救護車送醫治療，並告知驗傷流程及提告程序。

由於女方堅持先將幼兒帶回外縣市娘家安置，再到當地派出所提告，三重警分局依程序通報新北市政府社會局等單位，林男冷靜下來之後交由家屬帶回。

待女方25日凌晨在娘家轄區派出所完成聲請保護令、提告妨害自由及傷害，案件轉回到三重警分局接續偵辦，警方向檢察官聲請拘票，林男則跑到雲林說要去找朋友。

員警昨晚6時許到雲林將林男拘提到案，他全盤否認家暴凌虐毆打女友，警詢後除依家暴案件程序處理，今天另依妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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