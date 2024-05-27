快訊

綠地方黨部主委內戰「賴系崛起、英系式微」 蔡賴心結浮檯面？

睡前滴眼藥水可舒緩不適？日藥廠提醒「避開2情況」：否則恐傷眼睛

批民進黨鼓動有目的 蕭旭岑：要讓群眾衝進國會嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三重男將同居人綁在椅子上痛毆 父母怕鬧出人命報警救人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名林姓男子，日前涉嫌將同居女友綁在椅子上凌虐痛毆，打到鼻青臉腫，連自己爸媽都看不下去，擔心鬧出人命趕緊報案。警方將林男帶回保護管束，依規定通報家暴，待女方完成聲請保護令並提告，今天依妨害自由、傷害罪嫌移送地檢署。

據了解，被害人帶著小孩與37歲粗工林男、以及他的雙親同居在三重近3年。上周五24日晚上9時許，林男暴怒指責同居人私自碰他的手機，發生激烈爭執，竟將女方綁在椅子上拳打腳踢。

他的雙親擔心鬧出人命，打電話報警。員警趕抵，先將情緒激動、只穿1條內褲的林男壓制，帶回派出所保護管束，同時在現場採證、替遍體鱗傷的女方鬆綁脫困，叫救護車送醫治療，並告知驗傷流程及提告程序。

由於女方堅持先將幼兒帶回外縣市娘家安置，再到當地派出所提告，三重警分局依程序通報新北市政府社會局等單位，林男冷靜下來之後交由家屬帶回。

待女方25日凌晨在娘家轄區派出所完成聲請保護令、提告妨害自由及傷害，案件轉回到三重警分局接續偵辦，警方向檢察官聲請拘票，林男則跑到雲林說要去找朋友。

員警昨晚6時許到雲林將林男拘提到案，他全盤否認家暴凌虐毆打女友，警詢後除依家暴案件程序處理，今天另依妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

三重區林姓男子涉嫌將同居女友綁在椅子上凌虐痛毆，警方昨晚至雲林將他拘提到案，除依家暴案件程序處理，今天另依妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
三重區林姓男子涉嫌將同居女友綁在椅子上凌虐痛毆，警方昨晚至雲林將他拘提到案，除依家暴案件程序處理，今天另依妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

三重 提告

延伸閱讀

影／否認先打人 麥玉珍哽咽：那一拳讓她想起家暴

淡水弒父案士檢偵結起訴 查出案發前半年即有保護令

見保護令驚覺結婚40年老公出軌！「還對小三家暴」她怒提告

怒斥友人「沒出錢還喝光我的酒」 街友反遭鐵桿痛毆

相關新聞

男恐嚇管制站人員硬闖蘇花公路 開到隧道口仍被逮

一名34歲劉姓男子載著女友，昨晚8時許開車到花蓮崇德管制站，欲通行蘇花公路，竟下車將管制站的閘門打開，並拿出電擊器，試圖...

高雄砂石車清廢土車斗翻覆司機送醫不治 搶救畫面曝光

高雄市一輛砂石車今天上午8時33分許在阿蓮區西德路進行清運廢土作業時，因近日下雨導致土石鬆動，造成負載土石的車斗翻覆，5...

台中北區東興市場肉舖起火 2人輕微嗆傷送醫

台中市北區五順街東興市場的一間肉攤，在今天上午10時許傳出火警，火勢在16分鐘內撲滅，現場有朱男、張女居住其中，有輕微嗆...

嘉市友愛路13店家遭焚毀 便當店瓦斯外洩被起訴

去年10月間，嘉義市友愛路與興雅路口發生大火，有13間店面燒毀，其中連鎖藥局估損失逾千萬元，經調查某便當店的瓦斯外洩造成...

影／三重男將同居人綁在椅子上痛毆 父母怕鬧出人命報警救人

新北市三重區1名林姓男子，日前涉嫌將同居女友綁在椅子上凌虐痛毆，打到鼻青臉腫，連自己爸媽都看不下去，擔心鬧出人命趕緊報案...

高雄砂石車傾倒駕駛遭壓 送醫搶救仍不治

高雄市田寮區今天上午8點多在西德路一處土石場內，發生砂石車車斗傾倒導致駕駛受困案件，53歲吳姓駕駛當場無生命跡象，隨後被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。