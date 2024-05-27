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提供影像查肇逃案 新北警：6月1日起最高獎勵1萬元

中央社／ 新北27日電

新北市警察局今天表示，現今許多汽、機車裝有行車影像記錄器，6月1日起提供他人肇逃交通事故影像，幫助警方釐清肇因、追查肇逃者，最高可獲新台幣1萬元獎金。

新北市警察局發布新聞稿指出，訂有「新北市政府警察局辦理檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，以鼓勵民眾檢舉道路交通事故肇事逃逸案件，並提供其他道路交通事故錄影資料。

市警局表示，上述要點6月1日起實施，民眾連結至警局官網影像上傳平台，提供有人傷亡交通事故錄影資料，若與警察機關既有蒐集事證無重複性，且經警察局認定有助於釐清肇事原因者，就有機會領取1000元至1萬元的獎勵金。

警方提醒汽車駕駛人若肇事，應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，以免受罰。若肇事致人受傷或死亡而逃逸，尚須負肇事逃逸刑事責任。

新北市警察局今天表示，現今許多汽、機車裝有行車影像記錄器，6月1日起提供他人肇逃交通事故影像，幫助警方釐清肇因、追查肇逃者，最高可獲新台幣1萬元獎金。警察示意圖／聯合報系資料照
新北市警察局今天表示，現今許多汽、機車裝有行車影像記錄器，6月1日起提供他人肇逃交通事故影像，幫助警方釐清肇因、追查肇逃者，最高可獲新台幣1萬元獎金。警察示意圖／聯合報系資料照

交通事故 警察

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