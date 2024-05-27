快訊

豪宅火警2消防殉職！為何無法阻隔B1竄入濃煙？ 建商豐邑建設回應

賴清德大膽展現台獨基因 拋「新兩國論」的底氣何在？

南亞科一改觀望態度？ 因應AI狂潮悄悄布局HBM市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1高雄段聯結車連續追撞 休旅車遭夾扁夫妻1死1命危

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道一號北上369公里處，今天上午10時許發生追撞事故，一輛銀色休旅車被夾在貨櫃車、化學槽車中間，全車幾乎被壓成一半，車上郭姓駕駛、黃姓女乘客，當場失去生命徵象，警消到場時，郭明顯死亡，黃女則送醫急救，車禍另波及一輛黑色轎車，黑車陳姓女駕駛受輕傷，無生命危險。

國道警方調查，事故當時為藍姓化學槽車駕駛行駛中線車道時，先撞及前方由陳女駕駛的黑色轎車，陳女車輛遭追撞後往外側滑行才停下。

藍男車輛撞擊後繼續前行，撞上郭男駕駛的銀色休旅車後，將郭男車輛往前推，直到撞擊王男駕駛的貨櫃車尾才停下，郭男與右前座的妻子被兩輛聯結車前後包夾，受困在變形「夾扁」的車內。

警方獲報後到場，郭男車輛變形嚴重，消防人員破壞車體結構，救出郭男、黃女，郭已明顯死亡未送醫，黃女失去生命徵象，送往醫院急救，至於陳女受輕傷也一併送醫。

警方對藍男、王男、陳女實施酒測，3人酒測值均為0，郭男因死亡，酒測值需抽顯檢測，事故肇責由警方測繪釐清。

國1高雄段今早10時許發生4車追撞車禍，共造成1死1命危1輕傷。記者張議晨／翻攝
國1高雄段今早10時許發生4車追撞車禍，共造成1死1命危1輕傷。記者張議晨／翻攝
國1高雄段今早10時許發生4車追撞車禍，銀色休旅車的郭姓夫妻檔遭夾在變形車內，夫妻1死1命危。記者張議晨／翻攝
國1高雄段今早10時許發生4車追撞車禍，銀色休旅車的郭姓夫妻檔遭夾在變形車內，夫妻1死1命危。記者張議晨／翻攝
國1高雄段今早10時許發生4車追撞車禍，共造成1死1命危1輕傷。記者張議晨／翻攝
國1高雄段今早10時許發生4車追撞車禍，共造成1死1命危1輕傷。記者張議晨／翻攝

酒測

延伸閱讀

高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

1大車2小車追撞2人受傷 西濱彰化伸港北上全線封閉

國道大小型車連鎖擦撞！身價千萬休旅車90度側翻 車主輕傷不願就醫

連續兩起機車追撞Zoox自動駕駛車事故！NHTSA已介入調查

相關新聞

高雄砂石車傾倒駕駛遭壓 送醫搶救仍不治

高雄市田寮區今天上午8點多在西德路一處土石場內，發生砂石車車斗傾倒導致駕駛受困案件，53歲吳姓駕駛當場無生命跡象，隨後被...

國1高雄段聯結車連續追撞 休旅車遭夾扁夫妻1死1命危

國道一號北上369公里處，今天上午10時許發生追撞事故，一輛銀色休旅車被夾在貨櫃車、化學槽車中間，全車幾乎被壓成一半，車...

亮刀逼友人下車？ 成功嶺役男爆逾假未歸 軍警澄清是.....

趙姓義務役新兵，昨晚收假返回成功嶺營區時，雖然已返抵營區3號門外，但突然又駕車返回雲林家中。軍方後來與他連繫上，經了解他...

獨／高雄砂石車清土土石鬆動 車斗翻覆駕駛無呼吸心跳

高雄市一輛砂石車今天上午8時33分許在阿蓮區西德路進行清運廢土作業時，疑因近日下雨導致土石鬆動，造成負載土石的車斗翻覆，...

86歲婦離家走失 警員協尋家人發現竟和婦人兒子有這層關係

台中市1名86歲婦人日前外出迷路，有熱心民眾發現她獨坐路旁，喃喃自語「要找兒子的補習班」。警方據報趕往，根據民眾認出她以...

台中南屯黎明溝發現男子倒臥水面 警報檢方查死因

今天清晨6時許，有民眾在台中市南屯區懷德街黎明溝，發現有人倒臥在水溝裡，警、消到場時，男子已明顯死亡，警方查出死者是八旬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。