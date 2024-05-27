國1高雄段聯結車連續追撞 休旅車遭夾扁夫妻1死1命危

國道一號北上369公里處，今天上午10時許發生追撞事故，一輛銀色休旅車被夾在貨櫃車、化學槽車中間，全車幾乎被壓成一半，車上郭姓駕駛、黃姓女乘客，當場失去生命徵象，警消到場時，郭明顯死亡，黃女則送醫急救，車禍另波及一輛黑色轎車，黑車陳姓女駕駛受輕傷，無生命危險。

國道警方調查，事故當時為藍姓化學槽車駕駛行駛中線車道時，先撞及前方由陳女駕駛的黑色轎車，陳女車輛遭追撞後往外側滑行才停下。

藍男車輛撞擊後繼續前行，撞上郭男駕駛的銀色休旅車後，將郭男車輛往前推，直到撞擊王男駕駛的貨櫃車尾才停下，郭男與右前座的妻子被兩輛聯結車前後包夾，受困在變形「夾扁」的車內。

警方獲報後到場，郭男車輛變形嚴重，消防人員破壞車體結構，救出郭男、黃女，郭已明顯死亡未送醫，黃女失去生命徵象，送往醫院急救，至於陳女受輕傷也一併送醫。