亮刀逼友人下車？ 成功嶺役男爆逾假未歸 軍警澄清是.....

趙姓義務役新兵，昨晚收假返回成功嶺營區時，雖然已返抵營區3號門外，但突然又駕車返回雲林家中。軍方後來與他連繫上，經了解他是因擔心本周「期末鑑測（體能、射擊等）」可能表現不佳，壓力過大才一時情緒不佳調頭開車返家，但經勸說後已返抵營區。

軍方上午說，趙姓新兵是自己開車到營區，車上載了另一友人是準備幫他把車開回家。但趙姓新兵見友人下車抽菸，隨即自己開車返家。友人於是打電話通知趙的哥哥，趙的哥哥立即反映軍方。

軍方調查，經查趙姓新兵並無外傳持刀逼友人下車以及因簽賭欠債致心情不佳等情形，並自稱是因擔心本周要進行的軍中期末鑑測可能表現不佳，影響領取專業加給，一時情緒不佳，才開了車返家。因為經勸導後即已返營，時間僅數小時，尚屬逾假未歸，並不以逃兵論處。